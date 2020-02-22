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Месси прокомментировал отстранение «Сити» от Лиги чемпионов
Лео не ожидал настолько сурового решения.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси удивлен решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков сроком на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.
«Удивлен. Никто не думал, что такое может произойти. Очень мощно. «ПСЖ» заплатил только штраф, но не знаю точно, как тогда все происходило. Будет странно, если в итоге «Манчестер Сити» не сыграет в Лиге чемпионов с учетом такого состава и денег, что они тратят.
Не знаю, стоит ли «Барселоне» купить Серхио Агуэро, если он захочет уйти из «Сити». Но если они не будут играть в Лиге чемпионов, многие игроки могут задуматься об уходе. Лига чемпионов – очень важный турнир, два года без него могут сказаться на клубе», – цитирует 32-летнего Месси Mundo Deportivo.
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