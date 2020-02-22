Капитан «Барселоны» Лионель Месси удивлен решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков сроком на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Удивлен. Никто не думал, что такое может произойти. Очень мощно. «ПСЖ» заплатил только штраф, но не знаю точно, как тогда все происходило. Будет странно, если в итоге «Манчестер Сити» не сыграет в Лиге чемпионов с учетом такого состава и денег, что они тратят.

Не знаю, стоит ли «Барселоне» купить Серхио Агуэро, если он захочет уйти из «Сити». Но если они не будут играть в Лиге чемпионов, многие игроки могут задуматься об уходе. Лига чемпионов – очень важный турнир, два года без него могут сказаться на клубе», – цитирует 32-летнего Месси Mundo Deportivo.

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«Горожане» оспорят решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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