Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо готовит несколько сюрпризов для «Барселоны» перед первым матчем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Corriere dello Sport, намерение Гаттузо состоит в том, чтобы поместить лидера «кулес» Лионеля Месси «в клетку»: отрядить множество игроков в те зоны, где появляется Лео, разрушить связь между ним и партнерами и, таким образом, снизить атакующий потенциал «Барсы». Возможно, сразу несколько футболистов «Наполи» будут персонально следить за Месси.

Первый матч между «Наполи» и «Барселоной» пройдет 25 февраля в Неаполе, ответный – 18 марта в Барселоне.

В последнем матче в чемпионате Испании Месси закинул покер в ворота «Эйбара».

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