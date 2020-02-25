Приехать беженцем из Африки в Канаду и покорить «Баварию» в 19 лет. Дэвис – козырь «Мюнхена» в ЛЧ

В июле 2018-го фанаты «Баварии» недоуменно переглянулись, когда клуб подтвердил трансфер Альфонсо Дэвиса. Во-первых, смущал статус: обычно MLS приглашает престарелых звезд, а не выращивает вундеркиндов для Европы. 10 миллионов евро за 17-летнего канадца тоже выглядели диким перфомансом от осторожных боссов «Мюнхена». Спустя полтора сезона юниор подорожал на Transfermarkt в четыре раза и вышел в старте 20 последних матчей «Баварии». Теперь слова Хасана Салихамиджича о лучшем игроке своего поколения и цитата Ули Хёнесса о сенсационном трансфере не кажутся такими безумными.

Альфонсо собрал 25 миллионов просмотров в TikTok, встречается с красоткой из «ПСЖ», журналисты называют его козырем «Баварии» в Лиге чемпионов. Но детство парнишки шокирует. Его родители выживали в беднейшей Либерии и чудом спаслись во время второй гражданской войны (1988-1996). «Это было жестко и опасно. Ты мог выжить там, только если у тебя было оружие», – вспоминает отец футболиста Дебеа.

По разным данным, в ходе конфликта погибло от 50 до 300 тысяч человек. Семья Дэвисов чудом избежала смерти и спалась от пуль и голода. «Для того чтобы найти еду, приходилось переступать через трупы. Будто вашу жизнь захлопнули в контейнере и закрыли на ключ. Без шансов выбраться», – мать Альфонсо Виктория поделилась ужасами прошлого.

Дом родителей Альфонсо ДэвисаOther Agency

Дэвисы сбежали из погибающей Либерии в Гану, и в лагере беженцев у них родился мальчик. Жизнь среди беглецов едва отличалась от ужасов родины: семья вступила в программу «Переселение», которая искала беднягам приют в Канаде, Австралии, Норвегии и Швеции. Дэвисы заполнили специальную форму для Северной Америки, прошли интервью и через пять лет приютились в Канаде. Виктория устроилась школьным охранником, Дебеа трудился на птицефабрике города Уинсор, маленький Фонзи учился в школе и в 11 лет поступил в спортивную академию Эдмонтона.

Первый тренер шустрого африканца Марко Боссио разглядел в парне невероятный талант и взял его под опеку. Альфонсо выделялся высокой скоростью, техникой и дриблингом. Несмотря на юный возраст и подростковое желание забить побольше мячей, Дэвис прислушивался к тренеру, который просил странные вещи: например, специально не использовать сильнейшую левую ногу и чаще бить правой, чтобы развивать универсальность. Однажды при общении с другими тренерами Боссио обмолвился: «Он очень похож на Роббена. Надеюсь, когда-нибудь он окажется в «Баварии».

На матче «Эдмонтона» с академией «Ванкувера» Боссио отвел в сторону директора «Уайткэпс»: «Не уходите, пока не посмотрите игру восьмиклассников». Крэйг Далримпл остался и несколько раз попросил ущипнуть его – настолько не верил в скорость и дриблинг темнокожего вингера. Крэйг подошел к пареньку с подарочной экипировкой «Ванкувера», но мама Фонзи отказалась от презента: «Вручите ему, когда он подпишет с вами контракт. Пока он игрок «Эдмонтона».

Трансфер случился через год: в 15 лет Дэвис оказался самым молодым игроком, подписавшим соглашение с клубом USL (второго дивизиона Америки после MLS). Предполагалось, что Альфонсо поработает с молодежной командой, но вингер стремительно прогрессировал, и в том же году его перевели к основе. Трудолюбивому футболисту нравилось гонять мяч со сверстниками, поэтому после занятий со старшаками он бежал к школьникам. Тренеры предупреждали Дэвиса о чрезмерных нагрузках – переубедить фанатика не удавалось.

«Мы понимали, что у нас появился талант, но не представляли, что он будет так стремительно развиваться. Когда вы видите в парне что-то особенное, то стараетесь максимально быстро привлечь его к высокому уровню. Чтобы посмотреть, сколько времени ему потребуется на адаптацию», – рассказал тренер «Ванкувера» и бывший игрок сборной Уэльса Карл Робинсон.

В июле 2016-го, за два года до трансфера в «Баварию», Дэвис выбежал на поле против «Орландо», за который играли экс-форвард «Реала» Жулио Баптиста и бывший полузащитник «Милана» Антонио Ночерино. Фонзи было 15 лет и восемь месяцев – раньше него в MLS дебютировал только легендарный Фредди Аду (14 лет и 10 месяцев). Талантливого футболиста завербовала Федерация футбола Канады – в том же году Альфонсо сыграл за молодежку, в 2017-м нацепил джерси главной команды. «Канаде нужен собственный Сидни Кросби. Только футбольный», – сказал глава местного соккера Стив Рид.

За техничного полузащитника развернулась жесткая борьба среди европейских грандов. «Ванкувер» приготовился считать кэш, и между «Ливерпулем», «МЮ» и «Баварией» Фонзи выбрал немцев. «Их предложение оказалось самым реалистичным. Они были честны и не дурачили его», – вспомнил Робинсон. Сумма трансфера составила 10 млн евро и за счет бонусов может вырасти до 20 млн.

Зимой 2019-го, когда закончился сезон MLS, 18-летний Дэвис переехал в Мюнхен. Он понимал, что его ждет совершенно другой уровень. «В первые две недели тренировок я очень много ошибался. Думал, что на обработку мяча у меня будет больше времени. Партнеров моментально закрывают. Необходимо идеальное первое касание, чтобы продвинуть мяч вперед», – жаловался Дэвис.

Альфонсо только закончил сезон в США, но его физическая форма все равно серьезно уступала одноклубникам. Помог Нико Ковач, который всегда ставил на атлетизм: хорватский коуч любит, когда его футболист за матч пробегает минимум 12 км.

Фонзи поселился в уютной квартире возле базы «Баварии» и до сих пор несколько раз в неделю работает с учителем немецкого. Адаптация все равно давалась канадцу невероятно тяжело: да, он быстро бежал, но медленно думал. Дэвиса привлекли к матчам второй «Баварии» в четвертой лиге, и журналисты Bild ехидно написали о сдувшемся вундеркинде. Оказалось, Альфонсо лично попросил о переводе к дублерам, чтобы быстрее набрать форму.

Альфонсо Дэвис, «Бавария»Getty Images

Огромную роль в прогрессе Фонзи сыграл Ковач. Хорвата критиковали за чрезмерную ротацию, но благодаря Нико сырой канадец дебютировал за «Баварию» в первом же сезоне. Альфонсо оказался шокирован поворотами судьбы: в игре с «Байером» он за 13 минут коснулся мяча 10 раз, а тепловая карта показала, что он сделал это на всех участках поля. Еще сильнее Дэвис ошалел от заявки на матч ЛЧ против «Ливерпуля». Парень со скамейки запасных заснял ревущий «Энфилд» и не верил, что всего четыре месяца назад он ковырялся в дубовой американской лиге.

«Когда я впервые вошел в раздевалку «Баварии», то первым увидел Арьена Роббена. Я должен был что-то сделать, но просто уставился на него и не мог остановиться. Он мой кумир и пример», – делился Фонзи.

Первый сезон 18-летнего новичка получился посредственным. Он нервничал рядом со звездами и боялся ошибиться. Большинство его передач были либо короткими, либо назад – за нежелание брать игру на себя немецкие журналисты припомнили боссам «Баварии» слова про смелого и яркого дриблера. Поддержало руководство: Салихамиджич, Хёнесс и Румменигге давали хвалебные интервью, подчеркивали исключительность канадца и верили в его преображение. «Трудно приехать из Канады в юности и играть за одну из лучших команд мира. Боссы дали мне необходимое время и помощь», – поблагодарил Дэвис.

К новому сезону адаптация завершилась, и Ковач неожиданно нашел вингеру новую позицию: «Он отлично интегрировался в команду, он хороший парень. Нам нужно качество, поэтому он здесь. Я рад, что могу использовать его как в атаке, так и в обороне».

Ханс-Дитер Флик и Альфонсо Дэвис, «Бавария»Imago

Окончательно утвердиться в основе гранда Дэвису помогли травмы защитников Никласа Зюле и Люка Эрнандеса. Универсальный Давид Алаба переместился в центр, и Фонзи получил место слева в обороне. Начиная с октября, Альфонсо не пропустил ни одной игры «Баварии» и регулярно выходит в стартовом составе – фанаты признали его лучшим футболистом декабря. Особенно поразила скорость африканца – в игре с «Лейпцигом» он разогнался до 34,76 км/ч. Он быстрее Лионеля Месси (32,5 км/ч) и на уровне реактивного Пьер-Эмерика Обамеянга (34,6 км/ч)

«Всегда был уверен в Дэвисе как в левом защитнике. Его скорость и сила помогают нам выходить из обороны в атаку. Он обладает хорошим пасом и быстро закрывает позицию. Алаба и Дэвис – мы отлично укомплектованы слева», – отметил преемник Ковача Ханс-Дитер Флик.

«У него шикарный потенциал. С его-то техникой и скоростью. Если он поработает над навыками в обороне, то проявит себя в Европе», – пророчески прокомментировал сделку Бастиан Швайнштайгер в 2018-м. Звезде «Чикаго Файр» вторил Златан Ибрагимович: «Он не должен проявлять слишком много уважения звездным игрокам. Он столкнется с одиночеством и высокой конкуренцией, поэтому должен быть психологически устойчивым. Но я верю в его светлое будущее».

Пятилетний Фонзи легко перенес переезд из Африки в Канаду: быстро находил друзей и вливался в любую компанию. Тренеры и партнеры отмечали его артистичность и юмор, будто он был актером, а не футболистом. Неудивительно, что сейчас Альфонсо взрывает интернет: защитник зарегистрировался в TikTok 30 декабря, постит по несколько роликов в день и собрал уже 25 млн просмотров и 160 тысяч подписчиков. Некоторые сюжеты Дэвис придумывает сам, некоторые берет у классиков юмора, но исполняет на отлично.

Неудивительно, что Дэвис заметен в самой прогрессирующей соцсети. TikTok наиболее популярен у поколения 2000-х – Фонзи нашел аудиторию среди сверстников. Один из самых перспективных футболистов мира диктует тренды не только на поле, но и на популярной платформе.

Альфонсо пережил тяжелое детство, перенес суровые африканские условиях и прошел испытание «Баварией». Он оказался отрезан от семьи, не видел родных больше года, не успевал за монстрами «Мюнхена» и впитывал критику прессы. Его не сломал даже обидный штраф в 20 тысяч евро: из-за проблем с безопасностью в аэропорту Парижа футболист серьезно опоздал на тренировку «Баварии». Альфонсо искупил наказание голом в ближайшем матче с «Майнцом».

К 19 годам Фонзи выглядит если не вундеркиндом, то суперуниверсалом. У него шикарный дриблинг, взрывная скорость, понимание игры и высокая работоспособность. «Раньше я думал так: атака, атака, атака. Сейчас: защита, защита, защита. Понимаю ответственность, потому что если я ошибусь, то у меня будут неприятности», – рассуждал Дэвис в прошлом сезоне.

К 19 годам Альфонсо успешно сменил Гану на Канаду, MLS на Бундеслигу и атаку на оборону. Он выдержал испытания с улыбкой, раскрылся как футболист и блогер и продолжил прогрессировать. Кажется, он готов к любому испытанию – например, выбить «Челси» и помочь «Баварии» спустя семь лет вновь претендовать на Лигу чемпионов.

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