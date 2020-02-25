Как долго тянулась неделя без ЛЧ – наша любовь вернулась грандиозной вывеской в Лондоне. В памяти все еще жив финал-2012, когда Фрэнк Лэмпард, Петр Чех и Дидье Дрогба выгрызли для «Челси» победу в Лиге чемпионов. Прошло восемь лет, но у «Баварии» наверняка еще остались мысли о мести. Несмотря на то, что сейчас ставки чуть меньше, менее жаркой эта битва точно не будет.

Кто посмотрит матч по ТВ

У Фрэнка Лэмпарда серьезные проблемы с составом: не будет травмированных Каллума Хадсон-Одои и Кристиана Палисика. Но главная потеря «синих» – Н’Голо Канте, который поправится примерно через две недели. Порадовать Фрэнки может лишь возвращение Педро и Рубена Лофтус-Чика.

У «Баварии» тоже хватает неприятностей: травмы залечивают Никлас Зюле и Иван Перишич. Хави Мартинес восстановился, но еще не набрал форму и не полетел в Лондон.

Форма

В последних 11 матчах во всех турнирах «Бавария» настреляла 10 побед и лишь при большом невезении сгоняла вничью с «Лейпцигом». Грандиозная форма помогла Ханс-Дитеру Флику сожрать отрыв конкурентов и вновь возглавить Бундеслигу.

У «Челси» дела заметно хуже – лишь две победы в шести последних матчах. Да, в соперниках у «синих» были серьезные ребята, но и в плей-офф ЛЧ других не бывает. Лэмпарду придется разрываться, потому что лондонцы замыкают четверку АПЛ, а «МЮ», «Тоттенхэм» и «Шеффилд» очень близко.

Лицом к лицу

Последняя встреча «Баварии» и «Челси» состоялась в финале ЛЧ в 2012-м. «Синие» выстояли в основное и дополнительное время (1:1) и взяли титул в серии пенальти (4:3).

Четыре последних матча «Баварии» и «Челси» (во всех турнирах) подарили зрителям 17 голов – в среднем по 4,25 за игру.

«Бавария» в 12-й раз подряд вышла в плей-офф ЛЧ. Длиннее серия только у «Барсы» (16) и «Реала» (23).

«Челси» не выиграл ни одного матча в трех последних розыгрышах ЛЧ, когда выходил в плей-офф. «Синие» ни разу не проходили дальше 1/8 финала.

Лэмпард забил три мяча в четырех матчах против «Баварии». Это его любимый соперник в ЛЧ.

Ориентировочные составы

«Челси»

«Бавария»

Прогноз на матч

Победа «Челси»: 3,86

Ничья: 3,96

Победа «Баварии»: 1,95

В последних трех плей-офф ЛЧ у «Челси» ровно ноль побед: «синие» дважды вылетели от «ПСЖ» и получили от «Барселоны». Нет предпосылок, что лондонцы прервут неприятную закономерность: «Бавария» прибавила после ухода Нико Ковача, а «Челси» потерял важных Палисика и Канте.

На «Стэмфорд Бридж» англичане вполне могут упереться, но вряд ли победят. В этом сезоне «Мюнхен» не забивал лишь в двух матчах: в недавней игре с «Лейцпигом», когда запорол кучу моментов, и в рубке с «Боруссией» за Суперкубок Германии в далеком августе. У немцев очень быстрая атака, робот Левандовский и шустрейший Альфонсо Дэвис на левом фланге. Все говорит о том, что «Бавария» забьет и не проиграет в Лондоне.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – включайте телевизор в 22:50 (мск). Если у вас нет ящика, то заглядывайте на онлайн-трансляцию Eurosport.ru.

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