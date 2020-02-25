Во вторник зрители как всегда будут разрываться. В Англии пройдет битва «Челси» и «Баварии», в Италии интригует, как Дженнаро Гаттузо планирует остановить Месси.

Кто посмотрит матч по ТВ

«Барса» отправилась в Неаполь с дырами в нападении: из-за травм на долгий срок выбыли Усман Дембеле и Луис Суарес. Экстренно купленный им на замену Мартин Брэйтуэйт не заявлен на Лигу чемпионов из-за позднего трансфера. Еще Кике Сетьен не рассчитывает на травмированных Жорди Альбу и Серхи Роберто.

У «Наполи» точно не сыграет ключевой защитник Калиду Кулибали. Под вопросом выход Аркадиуша Милика, Ирвинга Лосано, Эльсейда Хюсая и Фернандо Льоренте. Также в заявку не попали Фаузи Гулам и Амин Юнес.

Аккуратнее стоит быть Серхио Бускетсу и Нельсону Семеду – парни висят на карточках.

Прогноз на матч

Победа «Наполи»: 3,44

Ничья: 3,48

Победа: «Барселоны»: 2,24

Каталонцы все еще фавориты, несмотря на потерю атакующей мощи. Во-первых, из-за формы «Наполи», который в этом сезоне лихорадит: команда Дженнаро Гаттузо победила в шести из семи последних матчах, но игровой стабильности по-прежнему нет. Правда, и «Барселона» с января проиграла трижды.

Кажется, Рино выбрал четкий план на игру: по информации Corriere dello Sport, идея Гаттузо состоит в том, чтобы поместить Месси «в клетку». При таких потерях Лео остается главным оружием «блауграны», но плотная итальянская опека может лишить Сетьена и этого.

Вряд ли в этом матче будет много голов – «Наполи» постарается засушить каждый уголок, а Месси так и не развернется. Вероятно, два мяча – максимум неаполитанской игры.

Ориентировочные составы

«Наполи»

«Барселона»

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Матч Футбол» – включайте телевизор в 22:50 (мск). Если у вас нет ящика, то заглядывайте на онлайн-трансляцию Eurosport.ru.

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