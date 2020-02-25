Зидан в двух матчах от катастрофы. Сейчас у Зинедина самый важный период в карьере

Месяц назад «Реал» был в полнейшем порядке. Пока в «Барселоне» меняли тренеров и расстраивали Месси, «Мадрид» забрал Суперкубок, отучился пропускать и уверенно присел на первую строчку. Февраль тоже начался бодро: Зидан в очередной раз прихлопнул Симеоне и вышел на серию с проходными соперниками – там все и рассыпалось.

Для начала «Реал» вылетел из Кубка. Фаворитов предупреждали, что «Сосьедад» с Эдегором жутко кровожаден, но Зизу выставил полуторный состав и впервые в карьере получил четыре мяча. Окей, ничего страшного: в предыдущие сезоны Зинедина «Мадрид» тоже прощался с Кубком уже зимой. Тем более что на поражение от басков команда отреагировала избиением несчастной «Осасуны» – казалось, «Реал» усвоил, что расслабляться нельзя.

Но затем случилось необъяснимое: Зидан потерял очки с «Сельтой» (абсолютно по делу) и уступил «Леванте», не забив ни гола. «Это ****** [капец]», – подытожил Зинедин на последней пресс-конференции. Реакция француза понятна: всего за неделю смотревшийся неуязвимым «Реал» погрузился в опаснейший кризис. Да, сейчас еще не произошло ничего кошмарного, но империя Зизу до неприличия расшаталась.

Зинедин ЗиданGetty Images

Во-первых, испарился запас. Несмотря на разборки Абидаля и Месси, назначение спорного коуча и скандал с соцсетями, «Барселона» крайне дисциплинированно набирает очки. Лео, которому теперь позволено абсолютно все, за шкирку тащит «блауграну» к золоту Ла Лиги. За последние два тура каталонцы выскочили из-за спины «Реала» и теперь обгоняют его на пару очков – легко представить, как это нервирует мадридцев, которые последний раз брали титул аж три года назад.

Во-вторых, в игре против «Леванте» Зидан потерял не только очки, но и Азара. Эден вылетел с голеностопом как минимум на три месяца – и без того тусклая атака «Реала» стала мертвенно бледной. На ростер Зинедина больно смотреть: там собрались юниоры (Йович, Винисиус, Родриго – пять мячей в Ла Лиге на всех), зажравшийся Бэйл и пачка полузащитников, неспособных гарантировать голы. Короче, все элементарно: либо «Реал» спасется с помощью вечного Бензема, либо Карим потонет вместе с командой – иногда барахлит даже легендарный француз.

Кадровые и турнирные проблемы нахлынули дичайше невовремя – сейчас начинается ключевой отрезок сезона. В середине недели «Реал» примет «Сити» в Лиге чемпионов, и гости будут сражаться до смерти. Гвардиола мечтает о третьем триумфе в ЛЧ (он ждет слишком долго), а игроки хотят войти в историю и взять первый для «Сити» Кубок. Еще одна зверская мотивация – желание оставить УЕФА без лучшей команды турнира. Нет ничего красивее и драматичнее, чем порвать всех в ЛЧ и уйти на двухлетний бан непобежденными. Учитывая, что у «Сити» роскошно отлажена атака, а положение в АПЛ позволяет сосредоточиться на Лиге чемпионов, Зидану будет фантастически трудно.

Но еще опаснее, что после «горожан» на «Бернабеу» приедет ожившая «Барселона». Каталонцы в шикарном положении: у них в ЛЧ не Гвардиола, а всего-то «Наполи» с Гаттузо, плюс лишний день отдыха и моральный подъем за счет возвращения на первое место. Решающий фактор – форма Месси: в «Реале» сейчас нет никого, кто одновременно раскидывает ассисты и оформляет покеры.

Зинедин Зидан, «Реал»Getty Images

Худший сценарий понятен: сначала «Мадрид» дома уступает «Сити», а потом на глазах своей толпы тонет в Класико. После этого с ЛЧ будет покончено, а «Барселона» оторвется на пять очков. В Примере такое не отыгрывается, так что Зидан сейчас действительно на грани катастрофы. Самое время вспомнить, как Зинедин боролся с кризисами в прошлом.

Первый раз «Реал» мог посыпаться в 2016-м, когда Зизу только сменил Бенитеса. «Бланкос» уступили «Атлетико», Криштиану раскритиковал партнеров в миксте, но тут случилось чудо: коуч объяснил Роналду, что все должны быть вместе, и тот внезапно послушал. Спустя четыре месяца «Реал» выиграл ЛЧ, а еще той весной мадридцы последний раз выносили «Барсу» в Ла Лиге – правда, для золота этого не хватило.

В следующий раз Зидан попал в зону турбулентности в январе 2018-го и показал, насколько он крутой психолог. Чемпионат к тому времени уже выиграла «Барса» (отрыв был безнадежным), но «Реал» вдобавок вылетел из Кубка, причем от крошечного «Леганеса». Зизу был в ярости, взял вину на себя, но доходчиво объяснил парням: когда слиты два титула, надо брать третий – выбора нет.

После этого Зинедин подвисал только перед полуфиналом ЛЧ-2017/18 против «Баварии». Немцев тренировал хитрейший Юпп Хайнкес (эксперт по ушастым чашкам), а «Реал» окончательно забил на Ла Лигу и пропустил «Атлетико» на второе место. Перес бы не простил Зидану болезненных поражений в трех турнирах, но француз справился и с «Мюнхеном», и с «Ливерпулем».

Хосеп Гвардиола и Зинедин ЗиданGetty Images

Сейчас все гораздо серьезнее: Зинедин еще ни разу не рубился в двухматчевых дуэлях с группировками уровня нынешних «горожан». Зато Зизу может выйти из этой передряги королем. Зинедин впервые переживает кризис без Криштиану, и это отличный стимул продемонстрировать тренерский скилл. Достаточно побороть «Сити» и «Барсу» после этого никто не заикнется, что Зидан – лысый шарлатан, который вывозил в ЛЧ только за счет Роналду. Потому что это будет возмутительной ложью.

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