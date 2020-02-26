Двухлетнее отлучение «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей – это точка невозврата в бесполезных попытках УЕФА найти баланс между богатыми и бедными в европейском футболе. С момента введения ФФП в сезоне-2011/12 правило нарушали «ПСЖ», «Рома», «Интер», «Локомотив» и еще два десятка клубов, но именно команда Гвардиолы попала под самые серьезные санкции. Тщеславные шейхи не готовы мириться с наказанием и ищут достойный выход из ситуации.

Один из вариантов ухода от репрессий УЕФА – ускорить создание Суперлиги. Инсайдеры Football Leaks еще в прошлом году слили информацию о планах 16 ведущих клубов Европы сформировать самую сильную лигу на планете уже в 2021 году. После бана «Сити» наступил момент решительных действий со стороны элитных клубов, которых бесит жизнь по чужим правилам. Создание Суперлиги в эпоху глобализации и покорения новых рынков – логичный и неизбежный шаг в эволюции футбола.

Хосеп Гвардиола и владелец «Манчестер Сити» МансурGetty Images

За три последних сезона 16 лучших клубов Европы получили больше половины всех призовых Лиги чемпионов (2,88 млрд евро), а вторую половину (2,66 миллиарда) поделили между собой остальные участники. Перекос слишком очевидный, чтобы его не замечать, и с каждым годом аппетиты топов только растут. Сегодня невозможно представить ситуацию конца 80-х – начала 90-х, когда Кубок чемпионов выигрывали «Стяуа» и «Црвена Звезда», потому что у них нет ни конкурентоспособного чемпионата, ни денег.

Президент УЕФА Александер Чеферин и его предшественник Мишель Платини смотрятся нелепо в попытках защитить клубы со скромным бюджетом от узурпации и денег капиталистов. Все эти пути чемпионов и нечемпионов в главном клубном турнире Европы выглядят как подачки беднякам. Истинное положение дел характеризуют платежи солидарности клубам, которые не играют в еврокубках. Показатель падает каждый сезон – 7,3% летом прошлого года против 8,5% за год до этого. Чеферин утверждает, что для сохранения нормальной футбольной экосистемы, нужно поднять отметку до 20%, но стремительно богатеющие топы категорически против.

Ежегодное январское исследование консалтинговой сети Deloitte зафиксировало рекорд среди европейских клубов по прибыли за один сезон. «Барса» первой пробила потолок в 800 млн евро – в сезоне-2018/19 каталонцы показали на 40 млн больше этой отметки. Всего 20 самых богатых клубов Европы заработали 9,3 млрд евро, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (8,3 млрд). Deloitte определила еще один важный фактор успешности топ-клуба – минимальный годовой доход должен составлять не менее 400 млн евро. Эти цифры будут увеличиваться.

Клубный магазин «Барселоны»Getty Images

Создание Суперлиги в условиях беспросветной пропасти между и богатыми и бедными – отличное решение для всех социальных групп футбола. «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Реал» и другие топы избавятся от необходимости играть проходные матчи в чемпионатах с уотфордами и вальядолидами. Регулярные матчи топ-клубов станут высококонцентрированным продуктом и приведут к росту уровня игры – прогрессировать можно, только регулярно играя с равными соперниками или теми, кто сильнее тебя. Не говоря уже о головокружительных контрактах и прибыли для владельцев.

Опасения за судьбу национальных чемпионатов беспочвенны. Да, с уходом денежных мешков АПЛ, Примера и другие лиги потеряют притягательность для спонсоров, но сложно представить, что болельщики условных «Вест Хэма» и «Гранады» откажутся от посещения матчей. Клубам не грозит банкротство – в конце концов в футбол играли и до того, как в него закачали огромные деньги. Зато станет меньше примеров отношения богачей к клубам как к дорогим игрушкам: запрыгнувшая в 2013-м в четвертьфинал Лиги чемпионов «Малага» сегодня барахтается в Сегунде и разгребает наследие катарских хозяев.

Нынешняя способность чемпионов топ-5 пробить порог в 100 очков сильно бьет по главной притягательности футбола – непредсказуемости. В новой футбольной реальности уровень конкуренции в лигах вырастет, и чемпион будет определяться не только по толщине кошелька. Вчерашние середняки и аутсайдеры получат шанс прорваться в еврокубки и заработать, а часто игнорируемые топами кубковые турниры выйдут из анабиоза. В нынешнем виде, когда «Ливерпуль» выставляет молодежь против «Шрусбери», а матч не показывают по ТВ, Кубок Англии и другие внутренние соревнования рискуют загнуться гораздо быстрее.

Юрген Клопп, «Ливерпуль»Getty Images

Топы отчаянно ищут новые рынки реализации продукта. Суперкубки Испании, Италии и Франции проводились в Саудовской Аравии, Китае, Катаре и других платежеспособных регионах. Даже УЕФА задумывается о том, чтобы провести финал Лиги чемпионов-2024 в Нью-Йорке. Суперлига уберет все ограничения и решит проблемы продвижения и глобализации. Заодно команды избавятся от ненужных прокладок в виде ФИФА и УЕФА и аккумулируют доходы в общий котел.

Попытка босса ФИФА Джанни Инфантино перехватить инициативу и создать новый формат Клубного ЧМ с теми же самыми 16 топами обречена на провал. Клубы отказались от участия в чужом чесе, даже несмотря на угрозу отлучения лучших игроков от чемпионата мира среди сборных. Инфантино проиграет в этом конфликте – ЧМ без главных звезд никому не нужен, к тому же, наверняка клубы поддержат национальные федерации. Не отправлять же Бразилии, Англии и Испании на турнир вторые составы.

Суперлига – идеальный выход для таких клубов, как «ПСЖ» и «Бавария», которым не с кем сражаться в чемпионатах. Неймару каждую неделю будут противостоять лучшие защитники, Левандовскому будет сложнее наколотить 40 голов за сезон, а вложенные в игроков деньги отобьются не только за счет семи-восьми матчей Лиги чемпионов. Футболисты получат гораздо больше возможностей для прогресса, и споры по поводу объективности «Золотого мяча» отпадут сами собой.

Неймар рассматривает Суперлигу на горизонтеGetty Images

Прелесть и шарм Лиги чемпионов заключается в редких матчах топов между собой, но это не означает, что Суперлига будет вариться в собственном соку. В заокеанских лигах новичков допускают только при наличии соответствующих критериев, в основном финансовых и инфраструктурных. Поэтому если через какое-то время условные «Спартак», «Лейпциг», «Аталанта» или донецкий «Шахтер» обретут достаточную мощь, то вполне могут войти в круг избранных. Все клубы будут тянуться к уровню Суперлиги.

Периферийные лиги не почувствуют изменений. Как зарабатывало загребское «Динамо» продажами игроков, так и дальше будет ориентироваться на экспорт. А для лучшей реализации, возможно, учредит совместный чемпионат с лучшими клубами из бывшей Югославии. В этом направлении уже пошли 11 ведущих клубов Нидерландов и Бельгии, которые в начале года провели переговоры о создании в 2025 году совместного турнира BeneLiga.

Неспособность футбола развиваться в нынешнем виде и тренд к глобализации подталкивают к революции и фундаментальной перестройке. Богачи получат возможность выйти на новые рынки и максимально продвинуть бренды, а остальные клубы научатся жить по средствам. Больше никакой гегемонии «Баварии», беспроигрышной серии «Ливерпуля» из 40 матчей и сумасшедшего перекоса в зарплатах и призовых. Суперлига – новый виток эволюции, который исцелит футбол и сделает его лучше.

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