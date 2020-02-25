Итальянские фанаты получили добро на поездку во Францию на матч «Ювентуса» против «Лиона» в Лиге чемпионов.

В последние дни на севере Италии стремительно распространяется коронавирус, из-за чего были перенесены некоторые матчи Серии А, а предстоящие встречи чемпионата страны и Лиги Европы пройдут без зрителей. Целые города находятся на карантине, однако болельщики из Турина вольны отправиться за любимой командой на матч 1/8 ЛЧ.

«Никаких особых ограничений для фанатов «Ювентуса» не будет. Болельщики «Ювентуса» смогут без проблем посмотреть завтрашний матч Лиги чемпионов на стадионе», – приводит AFP заявление туринского клуба.

В Италии зафиксировано более 280 случаев заражения коронавирусом и шесть летальных исходов.

Ранее были перенесены матчи 25-го тура Серии А «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри» и «Торино» – «Парма».

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