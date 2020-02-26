Голы: Мертенс 30' – Гризманн 57'

Что нужно знать: суперфаворит двухматчевого противостояния и просто фаворит всей Лиги чемпионов приехал на «Сан-Паулу» поиграть в футбол, но что-то пошло не так. Дженнаро Гаттузо, который обещал посадить Лео Месси в «клетку», идеально справился с задачей и связал лучшего игрока мира силами Руя, Демме и кого-то еще. Реально, против аргентинца всегда было 3-4 соперника, так что тактический термин «клетка» можно и запатентовать.

Что касается футбола, то его в Неаполе было мало. В первом проблеске игры Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи».

Второй лучик света (и единственный удар «Барселоны» в створ) прорезался с голом Гризманна, который установил комфортный для «Барселоны» счет.

Что нужно увидеть: желательно увидеть у «Барселоны» хотя бы полную заявку на Класико и на ответный матч. С Мадридом может не сыграть Жерар Пике, который сломался за 3 минуты до конца основного времени, а вот на «Камп Ноу» через 3 недели точно не выйдут Серхио Бускетс (перебор желтых) и Артуро Видаль, которого, как кажется, избыточно наказал Феликс Брых: чилиец получил за пару секунд сразу два предупреждения в конце игры.

Цифры матча: 19. «Барселона» ни разу не вылетала из ЛЧ после непоражения на выезде – за каталонцами остались все 19 дуэлей.

1. Впервые в истории ЛЧ в плей-офф в одном матче дебютировали сразу два тренера – Дженнаро Гаттузо и Кике Сетьен.

2011. Артуро Видаль стал первым игроком «Барселоны» с апреля 2011-го, которого удалили в плей-офф ЛЧ. Тогда в матче с «Реалом» пострадал Хосе Мануэль Пинто.

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Голы: Гнабри 51', 54', Левандовский 76'

Что нужно знать: амбициозная вывеска не подарила такого же футбола. Если немцы откатали программу по полной, то у «Челси» реально достойно сыграл только Вилли Кабальеро. Только вот незадача – он при этом получил 3 банки в свои ворота. Фрэнк Лэмпард не виноват, игроки, в принципе, тоже, просто «Бавария» на этом этапе в разы сильнее «синих». Вот и все.

Серж Гнабри наказал лондонцев два раза за три минуты и оба раза сделал это прекрасно. Его вторую банку ищите чуть ниже, а пока насладитесь очередным (уже 11-м в этой ЛЧ) мячом Роберта Левандовского, который в гонке бомбардиров снова вышел на чистое первое место.

Что нужно увидеть: обещанный второй гол Гнабри тут, но прекраснее всего в эпизоде элегантнейшее касание Левандовского, который не только завалил в Лондоне мяч, но и сделал два ассиста.

Цифры матча: 6. Серж Гнабри положил в этом розыгрыше ЛЧ 6 банок – все в ворота лондонских клубов. Пару месяцев назад немец выписал покер «Тоттенхэму».

9. Роберт Левандовский забил 9 из 11 мячей в этой Лиге чемпионов на выезде. Это повторение рекорда турнира, который (пока что) принадлежит Криштиану Роналду в сезоне-2013/14.

«Капитан Финт» – телеграм-канал Дмитрия Панферова про футбол

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