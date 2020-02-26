Eurosport
Инсинье снова вышел на матч с самым высоким болбоем и дружески его приобнял
Кажется, итальянец делает это специально.
«Наполи» принимает «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Перед игрой команды вышли на поле в компании болбоев для традиционного приветствия. Иронично, что низкорослому капитану партенопеев Лоренцо Инсинье в который раз достался самый высокий из них – нападающий отреагировал с юмором и приобнял парня за плечи.
Судя по тому, что подобное с игроком случается регулярно – Лоренцо не особенно против.
- Рост итальянского футболиста – 163 сантиметра. Он на 7 сантиметров ниже Лионеля Месси.
- После первого тайма неаполитанцы ведут со счетом 1:0 – забил Дрис Мертенс.
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