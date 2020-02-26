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Инсинье снова вышел на матч с самым высоким болбоем и дружески его приобнял

Инсинье снова вышел на матч с самым высоким болбоем и дружески его приобнял
Андрей Рабинович

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Кажется, итальянец делает это специально.

«Наполи» принимает «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед игрой команды вышли на поле в компании болбоев для традиционного приветствия. Иронично, что низкорослому капитану партенопеев Лоренцо Инсинье в который раз достался самый высокий из них – нападающий отреагировал с юмором и приобнял парня за плечи.

Судя по тому, что подобное с игроком случается регулярно – Лоренцо не особенно против.

  • Рост итальянского футболиста – 163 сантиметра. Он на 7 сантиметров ниже Лионеля Месси.
  • После первого тайма неаполитанцы ведут со счетом 1:0 – забил Дрис Мертенс.

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