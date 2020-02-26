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Португальский мастер создал шоколадного Роналду
Самый сладкий Криш в истории.
Португальский шоколатье создал полноразмерную фигуру нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Жорже Кардозу, известный на родине своими шоколадными скульптурами, потратил в районе 200 часов на свое произведение искусства, сообщает AP.
- 26 февраля «Ювентус» сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».
- В нынешнем розыгрыше турнира 35-летний португалец провел шесть матчей и забил два гола.
Криштиану-младший завел инстаграм и набрал почти 1,5 миллиона подписчиков за 10 часов