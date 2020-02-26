Eurosport

Португальский мастер создал шоколадного Роналду

Португальский мастер создал шоколадного Роналду
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Самый сладкий Криш в истории.

Португальский шоколатье создал полноразмерную фигуру нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Жорже Кардозу, известный на родине своими шоколадными скульптурами, потратил в районе 200 часов на свое произведение искусства, сообщает AP.

  • 26 февраля «Ювентус» сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».
  • В нынешнем розыгрыше турнира 35-летний португалец провел шесть матчей и забил два гола.

Криштиану-младший завел инстаграм и набрал почти 1,5 миллиона подписчиков за 10 часов

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф