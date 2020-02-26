Перед матчем между «Реалом» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Зинедин Зидан высказался о Хосепе Гвардиоле.

«Он всегда это доказывал. Сначала с «Барселоной», потом с «Баварией», теперь с «Сити». Это мое мнение. Некоторые люди могут думать, что есть тренеры лучше, но для меня лучший он. Очевидно, нас вдохновляет то, что он сделал. Это мотивирует нас. Мы не боимся играть против Гвардиолы или его команд.

Я уже рассказывал, что провел с ним несколько дней, когда он был в «Баварии». Мы говорили о тренировках, о том, как управлять командой – он был довольно честным и открытым, я многому научился в разговорах с ним», – приводит слова Зидана Sky Sports.

Матч состоится 26 февраля, начало в 23:00 по Москве.

Ответная встреча пройдет 17 марта.

Зидан в двух матчах от катастрофы. Сейчас у Зинедина самый важный период в карьере

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках