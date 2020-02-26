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«Лондон все еще красный». Экс-игрок «Арсенала» Гнабри – о разгроме «Челси»
Дубль Сержа и гол Левандовского почти вывели мюнхенцев в четвертьфинал.
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал гостевую победу над «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Лондон все еще красный», – написал 24-летний футболист, игравший с 2012 года по 2016-й за лондонский «Арсенал».
- «Бавария» разгромила «Челси» со счетом 3:0. Гнабри оформил дубль, третий мяч забил Роберт Левандовский.
- Ответный матч на «Альянц Арене» состоится 18 марта.
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