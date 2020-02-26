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2 виртуозных выстрела Гнабри и гол Левандовского почти похоронили надежды «Челси» на 1/4
«Бавария» на «Стэмфорд Бридж» была очень хороша.
«Бавария» разгромила «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В ворота лондонцев влетели три безответных мяча.
Счет открыл Серж Гнабри на 51-й минуте. Левандовский прострелил в район 11-метровой отметки, а оттуда Гнабри не промахнулся.
Через три минуты Гнабри удвоил счет – футболисты «Баварии» сыграли изящную стеночку, а Серж завершил атаку.
Издевательство над «Челси» завершил Роберт Левандовский. Дэвис убежжал от соперников и прострелил на Роберта, который добивал в пустые.
- Ответный матч состоится 18 марта.
- В параллельной встрече «Барселона» сыграла вничью с «Наполи».
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