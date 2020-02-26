«Барселона» и «Наполи» обменялись голами в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, котороый прошел в Неаполе.

Первыми забили хозяева усилиями Дриса Мертенса: он получил диагональный пас с правого края, подработал мяч и уложил его в девятку.

Во вором тайме Антуан Гризманн сравнял счет первым и единственным ударом «Барселоны» в створ.

Ответный матч состоится на «Камп Ноу» 18 марта.

В параллельной игре «Бавария» разгромила «Челси» (1:0).

2 виртуозных выстрела Гнабри и гол Левандовского почти похоронили надежды «Челси» на 1/4

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