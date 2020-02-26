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Мертенс забил первым, но Гризманн спас «Барсу» единственным ударом в створ – вот оба гола
Каталонцы выступили не так хорошо, как могли бы.
«Барселона» и «Наполи» обменялись голами в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, котороый прошел в Неаполе.
Первыми забили хозяева усилиями Дриса Мертенса: он получил диагональный пас с правого края, подработал мяч и уложил его в девятку.
Во вором тайме Антуан Гризманн сравнял счет первым и единственным ударом «Барселоны» в створ.
- Ответный матч состоится на «Камп Ноу» 18 марта.
- В параллельной игре «Бавария» разгромила «Челси» (1:0).
2 виртуозных выстрела Гнабри и гол Левандовского почти похоронили надежды «Челси» на 1/4