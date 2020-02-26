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Тактика Лэмпарда – провал. «Бавария» использовала все недостатки «Челси», Мюллер – добил

Тактика Лэмпарда – провал. «Бавария» использовала все недостатки «Челси», Мюллер – добил
Вячеслав Палагин

39 мин. назад

Мастер-класс для Фрэнки.

По ходу сезона Фрэнк Лэмпард приучил – он прекрасно готовит «Челси» к топовым матчам. Это одна из его сильнейших сторон. Один из недостатков – чрезмерная вера в состав, который хорошо провел предыдущий матч. В игре с «Баварией» проявился второй сценарий. Об этом Фрэнк пожалел на пресс-конференции.

«Мы выбрали схему, которая принесла нам победу в выходные. Я знал, что сегодня она даст сопернику преимущество во владении за счет численного превосходства в первой линии. Мы планировали укрепить оборону, но на деле план сработал не так, как мы ожидали. Это серьезный урок для нас», – признал Лэмпард.

В субботу «Челси» вышел по схеме 5-2-3. Расстановка помогла запрессинговать «Тоттенхэм» – атакующая тройка из Баркли, Жиру и Маунта постоянно давила на тройку центральных защитников «шпор». Соперник не мог выйти из обороны – на это пожаловался даже Жозе Моуринью.

«Бавария» использует расстановку с двумя центральными защитниками и двумя опорниками. Следовательно, как правильно подметил Лэмпард, мюнхенцы имели численный перевес против Баркли, Жиру и Маунта – четверо против трех. Хозяевам нужно было решать – отправлять в прессинг еще одного игрока (Джорджиньо или Ковачича) или позволить «Баварии» легко разыграть лишнего и за счет этого закрепиться в атаке.

Четкого ответа на этот вопрос «Челси» не дал. Независимо от решения, у команды всегда возникали проблемы. Показательны действия Джорджиньо. Когда он выдвигался в прессинг к Тьяго (как правило, именно он был свободным у «Баварии»), гости нагружали опорную зону – одна из таких атак привела ко второму голу. Когда Джорджиньо оставался на позиции, Тьяго получал свободу и забрасывал за спину защите.

Джорджиньо выдвигается на Тьяго. В опорной зоне «Челси» остается только Ковачич – он разрывается между тремя соперниками сразу

Джорджиньо выдвигается на Тьяго. В опорной зоне «Челси» остается только Ковачич – он разрывается между тремя соперниками сразуEurosport

Тьяго без опеки Джорджиньо. Свободно забрасывает на ход Левандовскому

Тьяго без опеки Джорджиньо. Свободно забрасывает на ход ЛевандовскомуEurosport

Оборона «Челси» могла бы решить часть проблем, но тоже принимала промежуточные решения. В эпизодах, когда Джорджиньо выдвигался в прессинг, защитники «Челси» опускались слишком глубоко – из-за этого Ковачич покрывал слишком большое пространство. Когда Джорджиньо действовал в опорной зоне, оборона наоборот располагалась выше обычного и оставляла зоны за спиной – туда отправлял мячи Тьяго или Киммих.

Третий прием «Баварии» – магия от Мюллера. В позиционных атаках Томас манипулировал центральными защитниками «Челси» и создавал пространство для партнеров – помогала система Ханси Флика. Чисто индивидуальный талант Мюллера показал во время аутов.

Ауты – как правило, такой же стандарт, как штрафной или корнер. Но движение конкретного игрока в нем ценится гораздо выше. Мюллер был прекрасен в любом режиме – он создавал моменты и после аутов «Челси», и после аутов «Баварии». Еще в одном случае пробил сразу после вбрасывания. Во всех трех моментах – за счет грамотных открываний.

Ситуация после аута «Челси». Мюллер вытягивает Кристенсена, благодаря этому Левандовский врывается в свободную зону

Ситуация после аута «Челси». Мюллер вытягивает Кристенсена, благодаря этому Левандовский врывается в свободную зонуEurosport

Ситуация во время аута «Баварии». Мюллер на долю секунды перехитрил Ковачича, после чего принял мяч, ворвался в штрафную и отдал под удар Гнабри

Ситуация во время аута «Баварии». Мюллер на долю секунды перехитрил Ковачича, после чего принял мяч, ворвался в штрафную и отдал под удар ГнабриEurosport

Результатом гениальной игры Томаса стали пять созданных моментов для партнеров. Все остальные игроки «Баварии» создали семь. Также Мюллер отдал шесть точных передач в штрафную «Челси». У всех остальных игроков «Баварии» – восемь. Это не значит, что мюнхенцы полагались только на Томаса. Мюллер лишь дополнил шикарный тактический перфоманс гостей.

«Томас сделал именно то, что нам было нужно, и то, что мы от него просили. Он хорошо использовал пространство и усложнял задачу соперникам. Он постоянно разрезал оборону «Челси» правильными передачами вразрез», – рассказал после победы Флик.

Еще одной важной задачей Томаса было участие в прессинге. Под эту фазу игры «Бавария» специально перестраивалась на схему 4-3-3. Мюллер опускался на одну линию с Тьяго, Киммих становился единственным опорным. Это было сделано для того, чтобы персонально прессинговать Ковачича с Джорджиньо (с ними играли Мюллер и Тьяго), а также тройку центральных защитников «Челси» (по ним действовали Гнабри, Левандовский и Коман).

Треугольник «Баварии» во время прессинга. Киммих – опорник. Тьяго и Мюллер прессингуют Джоржиньо и Ковачича

Треугольник «Баварии» во время прессинга. Киммих – опорник. Тьяго и Мюллер прессингуют Джоржиньо и КовачичаEurosport

Подобная фишка – уже не новинка для «Баварии» Флика. При нем команда значительно прибавила именно в прессинге. Иногда это приводит к острым контратакам, но в большинстве случаев позволяет прямо-таки доминировать над соперником. Об этом нюансе еще перед игрой рассуждал как раз Мюллер.

«Ребята видят, что гоняться за мячом, отнимать его у чужих ворот и за счет этого создавать моменты – гораздо веселее. Раньше мы боролись за мячом только у своих ворот – после отбора нам приходилось долго пасовать друг другу. В этом и разница со стартом сезона», – конкретизировал Томас.

Доминировать за счет прессинга и идей в атаке получилось даже на «Стэмфорд Бридж». «Бавария» нанесла в два раза больше ударов из пределов штрафной (12:7) и с игры (11:6). 28% действий прошло на трети поля «Челси» – и это несмотря на то, что хозяева уступали с начала второго тайма.

На такой расклад отчасти повлияли ошибки «синих» с мячом. Команда Лэмпарда пыталась выходить из-под прессинга. Как правило, двумя способами – забросами на Жиру и дриблингом Ковачича. Первый инструмент работал только в стартовые 20-30 минут – дальше противостояние с Оливье стабильно выиграл Джером Боатенг. Одна из мини-дуэлей в пользу защитника трансформировалась в первую голевую атаку «Баварии».

Серж Гнабри, «Челси» – «Бавария»

Серж Гнабри, «Челси» – «Бавария»Getty Images

Матео показал себя гораздо лучше. У серба восемь удачных обводок – больше, чем у всех остальных игроков «Челси» (семь). За счет дриблинга Ковачич пробивал первую волну прессинга. Только за счет этого хозяева создавали полумоменты на флангах – Гнабри и Коман не могли так быстро вернуться назад.

После поражения Лэмпард отметил, что Ковачич вообще был единственным в его составе, кто соответствует уровню ЛЧ с точки зрения игры под прессингом. Это не только подсвечивает статус Матео как лидера «Челси», но и разницу между командами на данный момент.

Индивидуальное противостояние Ковачича и Мюллера лишь дополняет картину. Матео выделялся на фоне ужасной игры «Челси» и неудачной тактики Лэмпарда. Томас был шикарным, но все-таки бонусом – внутри отлаженной системы Флика. Логично, что на таком уровне это приводит к отсутствию интриги перед ответной игрой.

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