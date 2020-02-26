Тактика Лэмпарда – провал. «Бавария» использовала все недостатки «Челси», Мюллер – добил

По ходу сезона Фрэнк Лэмпард приучил – он прекрасно готовит «Челси» к топовым матчам. Это одна из его сильнейших сторон. Один из недостатков – чрезмерная вера в состав, который хорошо провел предыдущий матч. В игре с «Баварией» проявился второй сценарий. Об этом Фрэнк пожалел на пресс-конференции.

«Мы выбрали схему, которая принесла нам победу в выходные. Я знал, что сегодня она даст сопернику преимущество во владении за счет численного превосходства в первой линии. Мы планировали укрепить оборону, но на деле план сработал не так, как мы ожидали. Это серьезный урок для нас», – признал Лэмпард.

В субботу «Челси» вышел по схеме 5-2-3. Расстановка помогла запрессинговать «Тоттенхэм» – атакующая тройка из Баркли, Жиру и Маунта постоянно давила на тройку центральных защитников «шпор». Соперник не мог выйти из обороны – на это пожаловался даже Жозе Моуринью.

«Бавария» использует расстановку с двумя центральными защитниками и двумя опорниками. Следовательно, как правильно подметил Лэмпард, мюнхенцы имели численный перевес против Баркли, Жиру и Маунта – четверо против трех. Хозяевам нужно было решать – отправлять в прессинг еще одного игрока (Джорджиньо или Ковачича) или позволить «Баварии» легко разыграть лишнего и за счет этого закрепиться в атаке.

Четкого ответа на этот вопрос «Челси» не дал. Независимо от решения, у команды всегда возникали проблемы. Показательны действия Джорджиньо. Когда он выдвигался в прессинг к Тьяго (как правило, именно он был свободным у «Баварии»), гости нагружали опорную зону – одна из таких атак привела ко второму голу. Когда Джорджиньо оставался на позиции, Тьяго получал свободу и забрасывал за спину защите.

Джорджиньо выдвигается на Тьяго. В опорной зоне «Челси» остается только Ковачич – он разрывается между тремя соперниками сразуEurosport

Тьяго без опеки Джорджиньо. Свободно забрасывает на ход ЛевандовскомуEurosport

Оборона «Челси» могла бы решить часть проблем, но тоже принимала промежуточные решения. В эпизодах, когда Джорджиньо выдвигался в прессинг, защитники «Челси» опускались слишком глубоко – из-за этого Ковачич покрывал слишком большое пространство. Когда Джорджиньо действовал в опорной зоне, оборона наоборот располагалась выше обычного и оставляла зоны за спиной – туда отправлял мячи Тьяго или Киммих.

Третий прием «Баварии» – магия от Мюллера. В позиционных атаках Томас манипулировал центральными защитниками «Челси» и создавал пространство для партнеров – помогала система Ханси Флика. Чисто индивидуальный талант Мюллера показал во время аутов.

Ауты – как правило, такой же стандарт, как штрафной или корнер. Но движение конкретного игрока в нем ценится гораздо выше. Мюллер был прекрасен в любом режиме – он создавал моменты и после аутов «Челси», и после аутов «Баварии». Еще в одном случае пробил сразу после вбрасывания. Во всех трех моментах – за счет грамотных открываний.

Ситуация после аута «Челси». Мюллер вытягивает Кристенсена, благодаря этому Левандовский врывается в свободную зонуEurosport

Ситуация во время аута «Баварии». Мюллер на долю секунды перехитрил Ковачича, после чего принял мяч, ворвался в штрафную и отдал под удар ГнабриEurosport

Результатом гениальной игры Томаса стали пять созданных моментов для партнеров. Все остальные игроки «Баварии» создали семь. Также Мюллер отдал шесть точных передач в штрафную «Челси». У всех остальных игроков «Баварии» – восемь. Это не значит, что мюнхенцы полагались только на Томаса. Мюллер лишь дополнил шикарный тактический перфоманс гостей.

«Томас сделал именно то, что нам было нужно, и то, что мы от него просили. Он хорошо использовал пространство и усложнял задачу соперникам. Он постоянно разрезал оборону «Челси» правильными передачами вразрез», – рассказал после победы Флик.

Еще одной важной задачей Томаса было участие в прессинге. Под эту фазу игры «Бавария» специально перестраивалась на схему 4-3-3. Мюллер опускался на одну линию с Тьяго, Киммих становился единственным опорным. Это было сделано для того, чтобы персонально прессинговать Ковачича с Джорджиньо (с ними играли Мюллер и Тьяго), а также тройку центральных защитников «Челси» (по ним действовали Гнабри, Левандовский и Коман).

Треугольник «Баварии» во время прессинга. Киммих – опорник. Тьяго и Мюллер прессингуют Джоржиньо и КовачичаEurosport

Подобная фишка – уже не новинка для «Баварии» Флика. При нем команда значительно прибавила именно в прессинге. Иногда это приводит к острым контратакам, но в большинстве случаев позволяет прямо-таки доминировать над соперником. Об этом нюансе еще перед игрой рассуждал как раз Мюллер.

«Ребята видят, что гоняться за мячом, отнимать его у чужих ворот и за счет этого создавать моменты – гораздо веселее. Раньше мы боролись за мячом только у своих ворот – после отбора нам приходилось долго пасовать друг другу. В этом и разница со стартом сезона», – конкретизировал Томас.

Доминировать за счет прессинга и идей в атаке получилось даже на «Стэмфорд Бридж». «Бавария» нанесла в два раза больше ударов из пределов штрафной (12:7) и с игры (11:6). 28% действий прошло на трети поля «Челси» – и это несмотря на то, что хозяева уступали с начала второго тайма.

На такой расклад отчасти повлияли ошибки «синих» с мячом. Команда Лэмпарда пыталась выходить из-под прессинга. Как правило, двумя способами – забросами на Жиру и дриблингом Ковачича. Первый инструмент работал только в стартовые 20-30 минут – дальше противостояние с Оливье стабильно выиграл Джером Боатенг. Одна из мини-дуэлей в пользу защитника трансформировалась в первую голевую атаку «Баварии».

Серж Гнабри, «Челси» – «Бавария»Getty Images

Матео показал себя гораздо лучше. У серба восемь удачных обводок – больше, чем у всех остальных игроков «Челси» (семь). За счет дриблинга Ковачич пробивал первую волну прессинга. Только за счет этого хозяева создавали полумоменты на флангах – Гнабри и Коман не могли так быстро вернуться назад.

После поражения Лэмпард отметил, что Ковачич вообще был единственным в его составе, кто соответствует уровню ЛЧ с точки зрения игры под прессингом. Это не только подсвечивает статус Матео как лидера «Челси», но и разницу между командами на данный момент.

Индивидуальное противостояние Ковачича и Мюллера лишь дополняет картину. Матео выделялся на фоне ужасной игры «Челси» и неудачной тактики Лэмпарда. Томас был шикарным, но все-таки бонусом – внутри отлаженной системы Флика. Логично, что на таком уровне это приводит к отсутствию интриги перед ответной игрой.

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