Финт нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» стал моментом игрового дня по версии УЕФА.

32-летний Лео во время атаки сделал вид, что хочет вклиниться между двух соперников, и они повелись на обманное движение. Месси же остановил мяч и невозмутимо направился совершенно в другую сторону.

Матч «Наполи» и «Барсы» завершился со счетом 1:1, отличились Дрис Мертенс и Антуан Гризманн.

«Барселона» нанесла всего один удар в створ ворот.

Ответный матч пройдет 18 марта.

Мертенс забил первым, но Гризманн спас «Барсу» единственным ударом в створ – вот оба гола

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