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Месси развел двух игроков «Наполи» как школьников и получил одобрение от УЕФА
Волшебство от Лео в действии – любуйся.
Финт нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» стал моментом игрового дня по версии УЕФА.
32-летний Лео во время атаки сделал вид, что хочет вклиниться между двух соперников, и они повелись на обманное движение. Месси же остановил мяч и невозмутимо направился совершенно в другую сторону.
- Матч «Наполи» и «Барсы» завершился со счетом 1:1, отличились Дрис Мертенс и Антуан Гризманн.
- «Барселона» нанесла всего один удар в створ ворот.
- Ответный матч пройдет 18 марта.
Мертенс забил первым, но Гризманн спас «Барсу» единственным ударом в створ – вот оба гола