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Травма Пике оказалась несерьезной – 1 марта Жерар сыграет с «Реалом»

Травма Пике оказалась несерьезной – 1 марта Жерар сыграет с «Реалом»
Eurosport

53 мин. назад

Футболист чувствует себя хорошо и настроен оптимистично.

Травма защитника «Барселоны» Жерара Пике, полученная в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», оказалась несерьезной.

После игры 33-летний футболист сообщил Sports.es, что чувствует себя хорошо и готов выйти на поле в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Реала», который намечен на 1 марта.

  • Пике получил травму голеностопа в конце матча. Сперва он пытался вернутся в игру, но затем был заменен на 93-й минуте.
  • У «Барсы» травмированы Усман Дембеле, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхи Роберто.
  • Матч с «Наполи» завершился вничью 1:1.

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