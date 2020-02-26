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Травма Пике оказалась несерьезной – 1 марта Жерар сыграет с «Реалом»
Футболист чувствует себя хорошо и настроен оптимистично.
Травма защитника «Барселоны» Жерара Пике, полученная в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», оказалась несерьезной.
После игры 33-летний футболист сообщил Sports.es, что чувствует себя хорошо и готов выйти на поле в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Реала», который намечен на 1 марта.
- Пике получил травму голеностопа в конце матча. Сперва он пытался вернутся в игру, но затем был заменен на 93-й минуте.
- У «Барсы» травмированы Усман Дембеле, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхи Роберто.
- Матч с «Наполи» завершился вничью 1:1.
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