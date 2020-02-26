Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», который завершился вничью (1:1).

«Мы могли лучше использовать несколько контратак, но в целом команда сделала то, что должна была. Мы позволили сопернику создать очень мало моментов. Вопрос исхода противостояния открыт, у нас есть время на подготовку к ответному матчу, а они сыграют без Бускетса и Видаля.

Слегка разочарован тем, что мы не создали больше моментов, играя через защитников и владея мячом. Против «Барселоны» нельзя допускать ни одной ошибки. Поехать туда и побороться за выход в четвертьфинал – наш долг. У «Наполи» много сильных игроков, но у «Барселоны» есть нечто большее. У нас есть шансы, если мы будем играть упорно.

Они почти нас не побеспокоили – с трудом пробили в створ один раз. Они вовсе могли не забить, но мы пропустили после единственной ошибки. Они не создали нам проблем, мы их почти не чувствовали. Если правильно защищаться, «Барселона» может делать все что хочет, но это будет бесполезно. Проблемы может создать проход Месси – нам все же кое-чего не хватало в качестве обороны», – цитирует 42-летнего Гаттузо Football Italia.

Антуан Гризманн забил единственным ударом в створ.

В составе «Наполи» отличился открывший счет Дрис Мертенс.

Мертенс забил первым, но Гризманн спас «Барсу» единственным ударом в створ – вот оба гола

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