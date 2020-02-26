Простите, «Челси», «Бавария», «Ливерпуль» и «Атлетико». Но главное противостояние 1/8 финала ЛЧ пройдет в Мадриде и Манчестере. «Реал» и «Сити» вполне можно назвать одними из фаворитов турнира – тем обиднее, что Зинедин Зидан и Пеп Гвардиола встретятся так рано.

Особого огня добавляет тот факт, что для одного из коучей поражение станет серьезнейшим шлепком по лысине. Зидан отстает от «Барсы» в Примере, вылетел из Кубка Испании и впервые может проиграть в ЛЧ. Пеп безнадежно уступает «Ливерпулю» и, скорее всего, попрощается с Кубком чемпионов на два сезона. Вряд ли шейхи останутся довольны Кубком Лиги и Кубком Англии, которые Гвардиола пока не выиграл.

Пеп ГвардиолаEurosport

Кто посмотрит матч по ТВ

«Реал обидно остался без Азара. Эден лечился с ноября, отыграл два матча в феврале и получил новую травму. Бельгиец выбыл на неопределенный срок и точно не поможет «Мадриду» в первой игре. Как и Марко Асенсио, который давно залечивает кресты. Вернулся к тренировкам Гарет Бэйл, пропустивший последний матч из-за гастроэнтерита.

У «Сити» здоровы все, но в Испанию Пеп не взял Лероя Сане, который еще не набрал форму. Зато в полном порядке Рахим Стерлинг, пропустивший все матчи «горожан» со второго февраля. В общей группе тренировался и Эймерик Лапорт, который был заменен в игре против «Лестера».

Форма

Если не думать об отставании от «Ливерпуля», «Сити» в отличной форме. В 17 матчах «горожане» проиграли лишь три раза (13 побед) – во всех случаях этому есть объяснения. «Вулверхэмптон» играл в большинстве с 12-й минуты, «Тоттенхэм» отскочил после очередного нереализованного пенальти, а ответка с «МЮ» в Кубке Лиги была формальностью.

Перед поездкой в Мадрид «Сити» обыграл «Лестер» и, по словам Рияда Мареза, идеально подготовился к «Реалу». «Горожане» оторвались от третьего места на семь очков и могут сконцентрироваться на ЛЧ.

У «Реала» дела чуть ухудшились. Недавно команда Зидана опережала «Барсу» на три очка, но две осечки подряд (со скромными «Сельтой» и «Леванте») отбросили «бланкос» от первой строчки. А теперь приплюсуйте поражение в Кубке Испании и получите четыре очка в четырех последних матчах.

Лицом к лицу

«Сити» провел против «Реала» в Лиге чемпионов четыре матча и не победил ни разу (лишь две ничьи).

«Мадрид» крут во встречах с англичанами: «Реал» сделал «Ливерпуль» в финале и выиграл три из последних трех противостояний на выбывание.

«Реал» выходит из группы ЛЧ в 23-й раз подряд – начиная с сезона-1997/98. Лучший результат турнира.

«Сити» вышел в плей-офф в восьмой раз подряд. В трех из четырех последних кампаний «горожане» добирались минимум до четвертьфинала.

Зидан выиграл 12 из 12 противостояний плей-офф ЛЧ (девять двухраундовых противостояний и три финала).

Гвардиола сыграет против «Реала» в ЛЧ уже с третьим клубом. Пеп был успешен за «Барсу», но неудачлив за «Баварию».

Ориентировочные составы

«Реал»

«Манчестер Сити»

Прогноз на матч

Победа «Реала»: 2,78

Ничья: 3,78

Победа «Манчестер Сити»: 2,50

Это покажется штампом, но в матче случиться может абсолютно все. «Реал» всегда преображается в ЛЧ при Зидане и выживает даже в безнадежных ситуациях. Что сейчас на самом деле представляет «Сити» – сложно сказать. Команда явно потеряла мотивацию в АПЛ, а в группе серьезных соперников не было. Но все знают, как Пеп мудрит в ЛЧ, поэтому не удивляйтесь странной тактике, Стоунзу в атаке и Агуэро в обороне.

Предсказать результат нереально, но можно поставить на «обе забьют». Хотя бы потому, что команды не слишком надежны в обороне. Казалось, Зизу наладил защиту, но последние матчи с «Сельтой» и «Леванте» испортили все впечатление. А еще случились четыре банки от «Сосьедада» дома. «Сити» же редко играет без ошибок в обороне и вряд ли выкатит автобус на «Бернабеу».

Где смотреть

Суперматч в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – начало в 22:50 (мск). Если вы окажетесь далеко от телевизора, то заглядывайте на онлайн-трансляцию Eurosport.

Вопрос дня

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