«Мальчикам тут не место». Последняя надежда «Реала» в Лиге чемпионов

Пресс-конференция перед мегабитвой «Реала» и «Ман Сити» получилась невероятно сервильной. Зидан назвал Пепа лучшим тренером в мире, а тот сказал, что лучшие – его футболисты. Заодно Гвардиола отреспектовал Зинедину за три ЛЧ подряд и вспомнил, как тот еще начинающим коучем приезжал на стажировку в «Баварию». «Это была честь для нас», – заявил Хосеп, окончательно превратив брифинг в дуэль комплиментов.

С матчами в Мадриде и Манчестере все понятно. «Ман Сити» – лютый фаворит, а «Реал» без Азара будет отбиваться, терпеть, страдать, контратаковать, ловить «горожан» на ошибках и делать их жизнь невыносимой. Зидана опять обвинят в примитивной тактике и отсутствии стиля, но тут не до красоты: надо максимизировать шансы, а не думать об эстетике.

Зинедин ЗиданEurosport

Символом борьбы «бланкос» станет Серхио Рамос – самый дерзкий, опытный и хладнокровный игрок этой команды. Человек, которому плевать и на скиллы Гвардиолы, и на мощь «Сити», и на другие абстрактные вещи. Его задача – любыми способами сорвать атаки на «Мадрид», а потом помочь на стандартах: толкаться, пихаться, замыкать и праздновать.

Все предматчевые реплики Рамоса наполнены брутальностью. «Хорошо, что это случилось не с нами», – никакой жалости к жертвам финансового фэйр-плей, только эгоизм. «Гвардиола и его достижения? Нас мотивирует гимн Лиги чемпионов, а не соперник», – абсолютно верный настрой. «Ошибки против «Сити» и «Барсы» могут стоить нам титулов. В такие моменты и видно настоящих мужчин. Мальчикам тут не место», – правильный заряд для молодых мадридистов, которые еще не участвовали в таких зарубах.

Но главный козырь «Мадрида» – сам Рамос, а не его слова. Во-первых, Серхио воспитал идеального капореджиме: с начала сезона-19/20 их связка с Вараном дала сбой лишь один раз – на выходных против «Леванте». До этого, если в центре обороны рубились испанец и француз, «Реал» как минимум не проигрывал.

Во-вторых, Рамос превращает все пенальти в голы. Он реализовал 19 последних попыток, причем и в основное время, и в сериях. Теперь понятно, куда подевались мемы о мяче, улетевшем в космос после удара Серхио в полуфинале ЛЧ-2011/12 против «Баварии» – эти шутки прикончил сам Рамос.

В-третьих, капитан «Мадрида» давно научился управлять гневом: теперь у него адекватное для центрдефа количество красных (ни одной в этом сезоне) и даже желтых карточек (всего семь за «Реал»). Вместо бесполезных нарушений Рамос генерирует голы – сейчас он второй страйкер команды после Бензема и самый опасный игрок «бланкос» на стандартах. В конце января Серхио положил 50-й мяч головой за «Мадрид» – сумасшедший показатель для защитника. Вообще, поздний Серхио суперстабилен, а его форма поражает: он настолько крут, что отпросился у Зизу на летнюю Олимпиаду, куда поедет в 34 года.

Серхио РамосGetty Images

Самое важное – авторитет Рамоса. Он рубится за «Реал» так давно, что застал Зидана футболистом. У Серхио 170 матчей за сборную Испании (какой-то космос) и все ключевые титулы с «фурией». Плюс три капитанства и два мяча в четырех победных финалах Лиги чемпионов – цифры 92:48 стали культовыми еще шесть лет назад. За счет грандиозного опыта Рамос эффективно общается с судьями, легко оттирает робких форвардов и грамотно расходует силы. Если учесть бэкграунд, то в худшем случае Серхио входит в топ-5 величайших центрбеков в истории, а в лучшем – возглавляет этот рейтинг.

Впрочем, сейчас место Рамоса в энциклопедиях не имеет никакого значения, потому что капитан «Мадрида» – главная и, вероятно, единственная надежда Зидана в махаче против «Сити». И на «Бернабеу», и в Манчестере Рамос должен быть везде: чистить перед штрафной, носиться на стандарты, вежливо разговаривать с арбитром и демонстрировать остальным «бланкос», как в таких матчах бьются настоящие мужики, а не сопливые пацаны.

Пора забыть про великие времена Криша, потерю Азара и недавние провалы в Ла Лиге. Серхио должен стать ролевой моделью: если каждый игрок «Реала» будет сражаться, как Рамос, то «Мадрид» спасет сезон даже без суперзвезд и с пачкой травмированных.

Другие тексты про битву «Реала» и «Сити»:

«Сити» ни разу не обыгрывал «Реал», Зидан не оступался в плей-офф. Главный матч 1/8 уже сегодня

Зидан в двух матчах от катастрофы. Сейчас у Зинедина самый важный период в карьере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере