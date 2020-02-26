Конечно, все внимание в среду будет приковано к рубке в Мадриде. Но и в Лионе будет любопытно: как минимум потому, что сыграет Криштиану Роналду. Лучший бомбардир ЛЧ всегда запредельно мотивирован на этот турнир и хочет помочь «Ювентусу» наконец вернуть Кубок в Турин.

«Лион» не так крут, как прошлом сезоне – тогда французы отобрали четыре очка у «Сити». Руди Гарсия едва выполз из группы с «Зенитом» и «Бенфикой», поэтому игра с «Ювентусом» уже будет для команды успехом.

Кто посмотрит матч по ТВ

Изначально сообщалось о травмах Дугласа Косты и Сами Хедиры, но бразилец и немец отправились во Францию вместе с командой. За «Юве» точно не сыграет лишь Мерих Демираль, порвавший крестообразные связки.

У «Лиона» потерь намного больше: против «Юве» не выйдут Рафаэл, Юссуф Коне, Умар Соле и Джефф Рен-Аделаид. А главное – все еще травмирован лидер Мемфис Депай.

Ориентировочные составы

«Лион»

«Ювентус»

Прогноз на матч

Победа «Лиона»: 4,30

Ничья: 3,32

Победа «Ювентуса»: 2,04

В этой паре практически нет интриги. У «Лиона» седьмое место в чемпионате Франции и две победы в шести последних матчах – за счет чего им вдруг рвать «Ювентус»? Да, туринцы при Сарри пока не так мощны, но на ЛЧ они настраиваются по-особенному. Без Депая «Лион» вряд ли упрется даже дома.

Зато можно поставить на гол Криша. Чокнутый португалец забил в ЛЧ 128 мячей – на 14 больше, чем любой другой футболист. Слова хейтеров про голы слабакам тоже отметаем – Роналду в плей-офф забивает чаще, чем в группе (65 банок против 63). Он всегда заряжен на ЛЧ, поэтому дико расстроится, если не закатит «Лиону». Но, кажется, поводов радоваться будет больше.

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«Сити» ни разу не обыгрывал «Реал», Зидан не оступался в плей-офф. Главный матч 1/8 уже сегодня

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