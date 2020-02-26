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Марадона: «Месси может сыграть против «Наполи» экстраординарно, но не способен на то, что делал я»
В смысле, вынюхать гору кокоса?
Бывший нападающий сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадона прокомментировал игру капитана «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «адзурри».
«Месси приехал на «Сан-Паоло» на спаде. Он не пережил то, что пережил я.
Лео может сыграть в Неаполе экстраординарно, но не способен на то, что делал я. Давайте внесем ясность в этот момент.
Но я бы хотел, чтобы Месси играл в «Наполи», – цитирует Марадону El Mundo Deportivo.
- Лионель Месси провел против неаполитанцев 90 минут, один раз пробил в створ и не отметился результативными действиями. «Барселона» свела матч вничью – 1:1.
- Диего Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 гг. и привел партенопеев к двум чемпионствам в Италии..
Марадона – о Месси: «Его 20 лет с кем-то сравнивают. Что тут можно сравнивать?»