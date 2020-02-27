«Лион» принимает «Ювентус» в матче 1/8 Лиги чемпионов.

В одном из эпизодов матча туринцы получили право на стандарт, и после подачи с фланга и сутолоки в штрафной Маттейс де Лигт оказался на газоне. Защитнику прилично досталось – из головы полилась кровь, а на ребрах выступили полосы от шипов.

Игрок продолжил матч после того, как ему перевязали голову.

К 77-й минуте «Лион» ведет с минимальным счетом.

«Сити» ни разу не обыгрывал «Реал», Зидан не оступался в плей-офф. Главный матч 1/8 уже сегодня

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