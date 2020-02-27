Голы: Иско, 60’ – Г.Жезус, 78’; Де Брёйне, 83’ (пенальти)

Что нужно знать: мадридцы по меркам Гвардиолы не отдавали мяч с самого начала и закончили тайм с 52% владения. Да, Зидан устроил тики-таку для Пепа, хотя в раме крутились и Куртуа, и Эдерсон. Еще в первой половине у «Сити» доломался Эймерик Лапорт, поэтому дальше защиту склеивал Фернандиньо. Как раз бразилец бросил Иско при потере, и сбривший бороду Аларкон расстрелял ворота манкунианцев.

Кевин де Брёйне и до этого выдавал чудеса в передачах, но при пропущенном мяче произнес заклятие волшебной точности пасов. В финальной 15-минутке он ввинтился в штрафную и идеально навесил под хэдер Жезуса с отклонением.

А спустя еще пять минут бельгиец уверенно подошел к точке после сноса Стерлинга у лицевой линии. У «Манчестера» были проблемы с пенальти, но рыжий капитан уверенно развел мяч с Тибо по разным углам.

За 40 секунд до конца на спасение «Реала» побежал аж Ферлан Менди, но его тычку в ближний не хватило точности.

Что нужно увидеть: удаление Серхио Рамоса. Капитан «бланкос» не хватал красные год и 9 дней, поэтому снес убегавшего к воротам Габи Жезуса и оставил мадридцев в ответке без основного центрбека.

Цифры матча:

4 и 26 – красные карточки Серхио Рамоса в Лиге чемпионов и за всю карьеру. The Guardian даже собрал стебную антологию всех удалений мадридского мясника:

28 – побед одержал Хосеп Гвардиола в плей-офф ЛЧ. По выигранным матчам в нокаут-сериях Пеп обошел сэра Алекса, Моуринью и Анчелотти:

50 – мячей забил Кевин де Брёйне за «Сити» во всех турнирах. Он впервые ушел с поля с голом и ассистом в одном матче ЛЧ.

Голы: Тусар, 31’

Что нужно знать: у «Олимпика» давно и надолго выбыли Депай с Рен-Аделаидом, и французов все давно похоронили. Они выдержали стартовое владение «Юве» длиной в полтайма и взялись за дело самостоятельно.

После часа игры Уссем Ауар пролетел вдоль лицевой и отдал пас в толпу футболистов, в штрафной на мяч напрыгнул Люка Тусар и вонзил его в сетку. Полузащитник уже принадлежит берлинской «Герте», последние месяцы доигрывает за «Лион», но перед трансфером в Германию готов выбросить «Юве» из ЛЧ.

«Бьянконери» мучились до перерыва, после еще плотнее отняли мяч, но натыкались на грамотное сопротивление французов. Всего у «Ювентуса» было два момента – и оба у Дибалы. Сначала Пауло выскочил на такую же передачу, как от Ауара Тусару, но пробил левее штанги, а затем по-царски втащил в ближний, но из офсайда.

Что нужно увидеть: рассечение брови Маттиаса де Лигта.

Маттейс Де Лигт, «Ювентус» – «Лион»Getty Images

В первом тайме он столкнулся с Алексом Сандро и устроил самому себе красный день календаря. Вся правая часть лица у голландца была залита кровью, поэтому врачи натянули на голову Де Лигту защитную сеточку.

Цифры матча:

0 – ударов в створ выполнил «Ювентус» за 90 минут. Для сравнения, у «ОЛ» – 2;

25 – прямых выстрелов со штрафных нанес Криштиану Роналду в Лиге чемпионов и ни разу не поразил цель:

7 – подряд матчей «Ювентус» пропускает в свои ворота на выезде во всех турнирах. Это самая длинная серия туринцев без сухих матчей за 10 лет – в 2010-м таких игр набрало аж 18:

5 – серий Лиги чемпионов из 11 «Юве» проходил, когда проигрывал первый матч. В том числе, последнюю битву с «Атлетико». Нужно напоминать, кто тогда сделал результат? Подсказка: начинается на Кри и на Ро.

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