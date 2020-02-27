Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал судейство итальянца Даниэле Орсато в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы не подсели физически. Габриэл Жезус нарушил правила в эпизоде с первым голом, все это знают.

То же самое произошло со мной и Риядом, когда я заработал фол. У судьи был VAR, но он даже не захотел посмотреть видеоповтор. Видел на поле, что было нарушение правил, мне не нужно пересматривать запись в раздевалке.

Они всегда относятся к нам подобным образом. В матче с «Леванте» желтая карточка для Серхио Рамоса не была обычной.

– То есть арбитры дают вам левые свистки?

– Да. Мы – команда, которая больше всех выигрывала Лигу чемпионов и чаще остальных брала Примеру. Так не может продолжаться вечно, – 19-летнего бразильца цитирует газета Marca.

«Реал» вел после гола Иско на 61-й минуте, но пропустил два мяча от Жезуса и Де Брёйне (с пенальти) и проиграл – 1:2.

В воскресенье, 1 марта, «Мадрид» сыграет в Класико на «Бернабеу» против «Барселоны».

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