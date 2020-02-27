Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выигранного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» установил рекорд главного еврокубка.

Успех на «Сантьяго Бернабеу» стал для Пепа 28-м в играх плей-офф ЛЧ.

По этому показателю он вышел на первое место и обошел бывшего коуча «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, португальца Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «МЮ») и итальянца Карло Анчелотти, работавшего в «Милане», «ПСЖ», «Реале», «Баварии» и «Наполи».

У всех трех тренеров по 27 побед в нокаут-стадиях Лиги чемпионов.

Гвардиола выигрывал ЛЧ дважды – в 2009 и 2011 гг. с испанской «Барселоной». Столько же у Фергюсона и Моуринью, у Анчелотти – три Кубка чемпионов.

«Манчестер Сити» одержал волевую победу на «Сантьяго Бернабеу» и одолел «Реал» со счетом 2:1.

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