«Реал» отобрал мяч у «Сити» и контролировал первый тайм. Но потом Гвардиола все изменил

На пресс-конференции в Мадриде у Пепа Гвардиолы спросили, что он думает по поводу интервью Томаса Мюллера. В нем нападающий «Баварии» рассказал, что Пеп любил перепридумывать тактику под больших соперников. Гвардиола ушел от ответа, но уже на следующий день снова выкинул сюрприз.

Дело не только в составе (в старте неожиданно появились Отаменди и Жезус), но и в расположении игроков. Номинальные плеймейкеры Де Брёйне и Бернарду сыграли нападающих. Номинальный страйкер Жезус большую часть матча провел в роли левого полузащитника.

После победы Гвардиола объяснил, что это было связано с прессингом «Мадрида» – в нем команда Зидана сильно прибавила по сравнению со стартом сезона. «Мы играли с ложной девяткой, потому что «Реал» агрессивно прессингует в полузащите. Когда они это делают, вы должны открываться максимально широко. Вот почему Жезус сыграл на фланге. Мы пытались отправлять туда мячи как можно чаще», – расшифровал Пеп.

Идея Гвардиолы как минимум не сработала. «Реал» персонально прессинговал всех игроков «Сити» в первой линии – на одну параллель с Бензема поочередно выдвигались Вальверде, Модрич и Иско. Свободным у гостей был только Эдерсон, но защитники «Мадрида» контролировали забросы вратаря на ход Жезусу и Марезу.

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На чужой половине у «Сити» тоже были проблемы. Де Брёйне и Силва пытались прессинговать Варана и Рамоса, но «Мадрид» легко обходил их давление через свободного Каземиро. В этом была разница по сравнению с «Сити» – у хозяев свободным игроком был опорник, у гостей – лишь вратарь.

Можно предположить, что Гвардиола специально приказал прессинговать именно Каземиро – пожалуй, наименее опасного полузащитника «Мадрида» в игре с мячом. Но реакция Де Брёйне на свободу бразильца подчеркивает, что это не входило в план гостей – Кевин постоянно жаловался, что 14-го номера никто не накрывает.

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Гюндоган и Родри боялись выдвигаться так высоко. С одной стороны, это позволяло им накрывать Модрича и Вальверде, а защите – иметь численный перевес над атакующей троицей «Мадрида». С другой, Каземиро действительно недурно обращался с мячом и создавал остроту.

Именно бразилец стал лучшим в составе «Реала» по передачам на чужой трети. Важно, что они всегда были нацелены вперед. Диагонали Каземиро вскрывали компактность «Сити» – одна из них трансформировалась в убойный момент для Бензема. Его забросы за спину в свою очередь могли оголить высокую линию защиты гостей.

Реально единственным позитивным моментом для «Сити» были редкие атаки с участием Де Брёйне. В двух случаях Кевин переигрывал как раз Каземиро. Бразилец оба раза выключался в эпизодах, когда КДБ включал мини-магию. Один раз это завершилось ударом Жезуса, еще раз – выстрелом самого бельгийца.

Это слегка подравняло впечатление от первого тайма, но с точки зрения контроля «Сити» все же проиграл. Чтобы отвоевать и территорию, и мяч Гвардиола скорректировал тактику.

Простое решение в прессинге – больше не давать свободу Каземиро. Родри и Гюндоган начали попеременно выдвигаться на опорника. Это было рискованно – если бы «Мадрид» проходил прессинг на индивидуальном мастерстве, кому-то из них пришлось бы разрываться между двумя соперниками. Чтобы этого не допустить, на помощь приходил Марез – иногда он прикрывал одного из них.

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Зидан не придумал, как обходить проблему. Из-за этого сценарий игры резко поменялся. В первом тайме «Реал» владел мячом 52%, в первые 15 минут второго тайма и до гола – всего 43%. «Сити» наконец-то вернулся в привычный режим.

Довести этот отрезок до лучшего в матче помогли преобразования в первой стадии атаки. «Сити» увереннее проходил прессинг «Мадрида» – сказалась и уверенность после непростого первого тайма, и снова небольшие изменения от Гвардиолы. Это повлияло на цифры: до перерыва «Реал» три раза успешно отбирал мяч на чужой половине, после – только один. В первом тайме «Сити» сделал 72 передачи на своей трети поля, во втором – только 43. Команда быстрее двигалась с мячом к воротам соперника.

Одна из причин – умные позиции Гюндогана и Де Брёйне. Они располагались на одной горизонтальной линии и ставили дилемму сразу для двух соперников. Результатом стала свобода Гюндогана и его фирменные передачи за спину – одна привела к выходу Мареза один на один, вторая посодейстовала ответному голу.

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Прогресс «Сити» в этом отношении фиксирует атакующая активность Гюндогана и КДБ. В первом тайме Илкай выполнил только семь передач на трети поля «Мадрида», во втором – 13. Мячи до Де Брёйне тоже начали доходить гораздо чаще: до перерыва Кевин принял только 18 передач, после – уже 29.

Учитывая влияние КДБ на результат, можно сделать логичный вывод – чем чаще ты задействуешь своего лучшего игрока, тем больше преимуществ извлекаешь. До перерыва гениальность Де Брёйне была лишь небольшой компенсацией за противоречивый тайм Гвардиолы. После – превратилась в роскошный бонус к тому фундаменту, который заложил в раздевалке Пеп.

После матча Де Брёйне признал, что стартовая тактика Гвардиолы удивила даже самих игроков. Она точно не облегчила жизнь «Сити» в первом тайме и лишь напомнила о предыдущих странных решениях Пепа в плей-офф. Изменения в перерыве позволили эти воспоминания стереть.

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