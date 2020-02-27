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«Реал» оспорит удаление Рамоса в матче против «Сити»
Серхио очень нужен на «Этихаде».
Мадридский «Реал» намерен оспорить удаление Серхио Рамоса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
По информации Cadena Ser, клуб подаст апелляцию: руководство рассчитывает, что 33-летний защитник выйдет на поле в ответном матче на «Этихаде».
- Рамоса удалили на 86-й минуте за фол последней надежды на Габриэле Жезусе.
- «Реал» уступил со счетом 1:2, хотя вел до 78-й минуты.
- Ответный матч состоится в Манчестере 17 марта.
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