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«Реал» оспорит удаление Рамоса в матче против «Сити»

«Реал» оспорит удаление Рамоса в матче против «Сити»
Eurosport

33 мин. назад

Серхио очень нужен на «Этихаде».

Мадридский «Реал» намерен оспорить удаление Серхио Рамоса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

По информации Cadena Ser, клуб подаст апелляцию: руководство рассчитывает, что 33-летний защитник выйдет на поле в ответном матче на «Этихаде».

  • Рамоса удалили на 86-й минуте за фол последней надежды на Габриэле Жезусе.
  • «Реал» уступил со счетом 1:2, хотя вел до 78-й минуты.
  • Ответный матч состоится в Манчестере 17 марта.

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