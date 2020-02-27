Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал гол в ворота «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который позволил сравнять счет.

Форвард боролся за высокий мяч с Серхио Рамосом и во время прыжка положил ему на спину обе руки. Испанец упал на газон, считая, что на нем нарушили правила, а Жезус головой перевел мяч в ворота. Арбитр после использования VAR засчитал гол.

«Футбол – контактный вид спорта, но там не было толчка. Я только слегка положил на него руки, это не фол», – цитирует 22-летнего Жезуса Football Espana.

«Сити» выиграл со счетом 2:1.

Ответная игра состоится на «Этихаде» 17 марта.

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