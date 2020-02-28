Американский музыкант Джон Бон Джови заявил, что видел, как футболисты «Баварии» пили виски вечером перед матчем против «Челси» в Лиге чемпионов.

Чемпионы Германии вынесли лондонцев в выездном матче со счетом 0:3. Возможно, им помог хорошо проведенный вечер накануне. «Я был в баре и занимался своими делами, команда тоже была там. То, как после виски и пива они переиграли «Челси», полагаю, говорит не в пользу алкогольных привычек игроков «синих».

«Ребята из «Баварии» определенно потягивали виски и хорошо проводили время, а потом вышли и поиздевались над «Челси»! А теперь я доставлю всем неприятностей!» – рассказал музыкант в интервью TalkSPORT.

Ответный матч состоится 18 марта.

Бон Джови – вокалист, гитарист и основатель рок-группы «Bon Jovi».

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