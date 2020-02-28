Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лиона».

«То, что произошло в Лионе, могло случиться, – это футбол. Мы не довольны собственной игрой.

В Лиге чемпионов такое бывает, так как это сложный турнир. Но у нас есть ответный матч, и мы уверены, что перевернем результат и пройдем дальше.

Лига чемпионов – это самый жесткий турнир, все команды здесь очень сильные, простых матч нет. Мы играем дома, надеюсь на наших болельщиков.

Более чем уверен, что мы пройдем в четвертьфинал», – цитирует Роналду Marca со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.

«Олимпик» победил в первой встрече 1/8 финала со счетом 1:0. Ответный матч пройдет 17 марта в Турине.

По данным Opta и Squawka «Ювентус» ни разу не ударил в створ ворот «Лиона». Сайт УЕФА засчитал отскок от плеча Криштиану в раму как точный и единственный выстрел в цель.

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