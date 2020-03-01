Getty Images
«Полузащита не помогает». Роналду и Дибала упрекнули одноклубников в перерыве с «Лионом»
Сдружились против всех.
Нападающие туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и Пауло Дибала раскритиковали игру одноклубников в перерыве матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».
– Мы остались совсем одни, полузащита нам совсем не помогает, – пожаловался Роналду.
– Никто не доставляет мяч, – сказал Дибала.
– Точно, даже отскоки, ничего, – ответил Криштиану.
Видео из подтрибунного помещения попало на камеры французского телеканала RMC Sport.
- «Ювентус» проиграл «Лиону» после гола Люки Тусара в первом тайме – 0:1.
- По данным статистических компаний Squawka и Opta, «бьянконери» ни разу не ударили в створ за 90 минут во Франции. Сайт УЕФА засчитал за выстрел в цель отскок от плеча Роналду во втором тайме.
Роналду – о поражении от «Лиона»: «Уверен, что пройдем в четвертьфинал ЛЧ»