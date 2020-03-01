Нападающие туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и Пауло Дибала раскритиковали игру одноклубников в перерыве матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

– Мы остались совсем одни, полузащита нам совсем не помогает, – пожаловался Роналду.

– Никто не доставляет мяч, – сказал Дибала.

– Точно, даже отскоки, ничего, – ответил Криштиану.

Видео из подтрибунного помещения попало на камеры французского телеканала RMC Sport.

«Ювентус» проиграл «Лиону» после гола Люки Тусара в первом тайме – 0:1.

По данным статистических компаний Squawka и Opta, «бьянконери» ни разу не ударили в створ за 90 минут во Франции. Сайт УЕФА засчитал за выстрел в цель отскок от плеча Роналду во втором тайме.

Роналду – о поражении от «Лиона»: «Уверен, что пройдем в четвертьфинал ЛЧ»

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