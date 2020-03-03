Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой» пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на министра здравоохранения Испании Сальвадор Илья Рока. Он отметил, что за закрытыми дверями пройдет не только игра «Валенсии» и «Аталанты», но и мужской баскетбольный матч «Валенсия» – «Олимпия Милан», женский баскетбольный матч «Жирона» – «Венеция» и встреча 1/8 финала футбольной Лиги Европы «Хетафе» – «Интер».

В первой игре между «Аталантой» и «Валенсией», которая прошла в Милане, победу одержала команда из Бергамо – 4:1. Единственный мяч за валенсийцев забил россиянин Денис Черышев.

Ответная игра пройдет 10 марта на стадионе «Месталья».

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