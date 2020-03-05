УЕФА планирует создание летнего турнира на подобие Лиги чемпионов с 2021 года.

Соревнование планируется организовать на базе Международного Кубка чемпионов, который проводится ежегодно с 2013-го. Турнир проводит компания Relevent Sport – она же будет главным партнером УЕФА в новом проекте. Daily Mail сообщает, что турнир потенциально расширят до 24 команд, он будет включать групповую стадию и игры на вылет. В отличие от МКЧ, воспринимающегося как серия товарищеских матчей для подготовки к сезону, новый турнир будет носить соревновательный характер.

Он будет проходить под эгидой УЕФА, но организация полностью ляжет на Relevent Sport. Потенциальный контракт будет заключен на восемь лет, турниры будут проходить преимущественно в США с возможностью переноса в Азию. Все клубы будут обязаны привлекать к участию в турнире оптимальные составы. Со временем планируется, что к соревнованию подключатся и южноамериканские гранды.

Заявляя планы на подобное соревнование, УЕФА идет на открытый конфликт с ФИФА, чей клубный чемпионат мира в следующем году состоится летом.

Победителем МКЧ-2019 стала «Бенфика». В турнире участвовали «Атлетико», «Арсенал», «МЮ», «Бавария», «Ювентус» и другие топ-клубы. Последнее место занял «Реал».

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