Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что «Аталанта» не должна участвовать в Лиге чемпионов, так как провела всего один сезон на высоком уровне.

«Я с огромным уважением отношусь в «Аталанте» и ко всему, что делает эта команда. Но, не имея за плечами международных матчей и благодаря всего одному прекрасному сезону, они получили право выступать в элитном европейском соревновании. Это честно или нет?

И я тут же вспоминаю «Рому», которая в последние годы способствовала укреплению рейтинга итальянской лиги. У них случился один плохой сезон, и это сразу же сказалось на их финансовом положении.

Мы должны защищать инвестиции. И что, в таком случае у «Аталанты» должно быть меньше шансов на выступление в лучшем турнире? У меня нет ответа на этот вопрос. Но я за то, чтобы найти прозрачное решение для этой проблемы», – приводит слова Аньелли Football Italia.

В сезоне-2018/19 «Аталанта» заняла четвертое место в чемпионате Италии и напрямую квалифицировалась в Лигу чемпионов.

«Рома» в сезоне-2017/18 дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю» (6:7 по сумме двух игр).

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