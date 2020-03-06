Со следующего сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы линия офсайда станет шире, рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.

«Офсайд в один сантиметр – это не офсайд. Потому что суть правила не в этом. Должна случиться явная и очевидна ошибка для вмешательства ВАР. Более толстые линии необходимы, потому что линии рисуют субъективно. Так что нынешняя система не идеально точна, и если один сантиметр... Можно испортить сезон клуба одним неверным решением. Игра рукой – тоже проблема, но я не знаю, что конкретно с этим делать. Мы много обсуждаем это с судьями», – сказал Чеферин Sky Sports.

Новые правила, возможно, будут использованы уже на Евро-2020.

Изменения призваны трактовать неоднозначные решения в пользу атаки.

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