Бывший коуч «Реала» и сборной России Фабио Капелло рассказал, как на Криштиану Роналду из «Ювентуса» может повлиять инсульт, перенесенный его матерью.

«У «Ювентуса» не было времени на психологическое восстановление после поражения в Лионе. Для них будет лучше как можно быстрее вернуться на поле, чтобы попытаться преодолеть непростой период.

В их составе есть Криштиану Роналду, переживающий из-за проблем со здоровьем матери. Это игрок, который решает судьбу момента, профессионал. Но он не машина, эта ситуация может повлиять на него», – приводит слова Капелло Calciomercato.

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» уступил «Лиону» со счетом 0:1. Ответный матч пройдет 17 марта в Турине.

65-летняя Мария Долореш перенесла инсульт 3 марта.

Роналду не единственный ребенок Марии Долореш. У Криша есть две сестры (Эльма и Лилиана) и брат Угу.

Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола, до рекорда Пеле – 45 мячей

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