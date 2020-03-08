Нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд выложил в инстаграм фотографию с ответного матча против «ПСЖ» в прошлогодней Лиге чемпионов.

Тогда именно англичанин на 94-й минуте сравнял счет в противостоянии, и «дьяволы» вышли в четвертьфинал за счет правила выездного гола. «Ну и ночь», – подписал фото Рэшфорд. «****** [фиговая] ночь», – прокомментировал Неймар, наблюдавший за вылетом парижан с трибун.

Тогда дома «дьяволы» проиграли со счетом 0:2, а в гостях победили – 3:1.

В 1/4 «МЮ» по сумме двух матчей уступил «Барселоне» со счетом 0:4.

«ПСЖ» в нынешнем сезоне сражается за выход в четвертьфинал с «Боруссией». В выездном матче французы проиграли со счетом 1:2.

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