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«****** [фиговая] ночь». Рэшфорд напомнил о выносе «ПСЖ», но Неймар не оценил

«****** [фиговая] ночь». Рэшфорд напомнил о выносе «ПСЖ», но Неймар не оценил
Eurosport

43 мин. назад

Похоже, лидер «Пари Сен-Жермен» все еще не оправился от вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19.

Нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд выложил в инстаграм фотографию с ответного матча против «ПСЖ» в прошлогодней Лиге чемпионов.

Тогда именно англичанин на 94-й минуте сравнял счет в противостоянии, и «дьяволы» вышли в четвертьфинал за счет правила выездного гола. «Ну и ночь», – подписал фото Рэшфорд. «****** [фиговая] ночь», – прокомментировал Неймар, наблюдавший за вылетом парижан с трибун.

  • Тогда дома «дьяволы» проиграли со счетом 0:2, а в гостях победили – 3:1.
  • В 1/4 «МЮ» по сумме двух матчей уступил «Барселоне» со счетом 0:4.
  • «ПСЖ» в нынешнем сезоне сражается за выход в четвертьфинал с «Боруссией». В выездном матче французы проиграли со счетом 1:2.

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