Футбольная федерация Мальты сообщила о неформальных переговорах по поводу проведения матча 1/8 Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом».

Из-за ситуации с коронавирусом в Италии обсуждается не просто проведение матчей местного первенства без зрителей, но и полная приостановка Серии А. В связи с этим матч ЛЧ, который должен пройти в Турине, оказался под вопросом.

«Неформальный контакт с должностными лицами Ассоциации по этому вопросу действительно был установлен, но проблема в том, что итальянские болельщики в любом случае не смогут прилететь на Мальту. К тому же директивы мальтийских органов здравоохранения должны соблюдаться. Идея не получила никакого развития», – гласит заявление на официальном сайте мальтийской ФА.

Первый матч, прошедший во Франции, «Ювентус» проиграл со счетом 0:1.

За последние сутки на Мальте зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

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