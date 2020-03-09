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«ПСЖ» и «Боруссия» сыграют без зрителей

«ПСЖ» и «Боруссия» сыграют без зрителей
Eurosport

1 час назад

Полиция Парижа непреклонна.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» пройдет при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

«Префект полиции решил, что матч «ПСЖ» – «Боруссия» пройдет без зрителей», – говорится заявлении пресс-службы полиции Парижа.

  • Матч состоится 11 марта в 23:00.
  • Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Дортмунда».

Ответка «Ювентус» – «Лион» могла пройти на Мальте, но местная футбольная федерация отказала

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