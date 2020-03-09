Getty Images
«ПСЖ» и «Боруссия» сыграют без зрителей
Полиция Парижа непреклонна.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» пройдет при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
«Префект полиции решил, что матч «ПСЖ» – «Боруссия» пройдет без зрителей», – говорится заявлении пресс-службы полиции Парижа.
- Матч состоится 11 марта в 23:00.
- Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Дортмунда».
Ответка «Ювентус» – «Лион» могла пройти на Мальте, но местная футбольная федерация отказала