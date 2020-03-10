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«Барса» и «Наполи» сыграют без зрителей
На «Камп Ноу» никто не придет – будет грустное зрелище.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» пройдет при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
«Матч будет сыгран на «Камп Ноу» при закрытых дверях», – сообщает официальный твиттер каталонского клуба.
- Игра запланирована на 18 марта, стартовый свисток будет дан в 23:00 по московскому времени.
- Первый матч в Неаполе завершился со счетом 1:1 – забили Дрис Мертенс и Антуан Гризманн.
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