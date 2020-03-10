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«Барса» и «Наполи» сыграют без зрителей

«Барса» и «Наполи» сыграют без зрителей
Eurosport

14 мин. назад

На «Камп Ноу» никто не придет – будет грустное зрелище.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» пройдет при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

«Матч будет сыгран на «Камп Ноу» при закрытых дверях», – сообщает официальный твиттер каталонского клуба.

  • Игра запланирована на 18 марта, стартовый свисток будет дан в 23:00 по московскому времени.
  • Первый матч в Неаполе завершился со счетом 1:1 – забили Дрис Мертенс и Антуан Гризманн.

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