«РБ Лейпциг»

Уже во вторник мы узнаем первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов. В первом матче «Валенсия» без зрителей постарается уйти с 1:4 в игре с «Аталантой». Во второй паре интриги все же больше: «Тоттенхэм» проиграл дома «Лейпцигу», но счет 0:1 еще сохраняет Жозе шансы на спасение. И не забываем про чудеса прошлой ЛЧ, когда команды штамповали невероятные камбэки. В том числе и «Тоттенхэм», который чудом прошел «Сити» и устроил шоу в игре с «Аяксом».

Это последний шанс «шпор» спасти ужасный сезон: команда вылетела из домашних кубков и плетется в семи очках от зоны ЛЧ. Четвертьфинал Лиги чемпионов может хоть как-то скрасить настроение боссам и болельщикам.

Кто посмотрит матч по ТВ

«Лейпциг» достойно пережил кадровые проблемы в Лондоне: команда играла без трех важных защитников и не пропустила. В Германии будет полегче. Во-первых, отбыл дисквалификацию ключевой Дайот Упамекано, во-вторых, среди травмированных лишь Итан Ампаду.

У «Тоттенхэма» все ужасно: по разным причинам в Германию не полетели Хуан Фойт, Бэн Дэвис, Харри Кейн, Стивен Бергвейн, Мусса Сиссоко и Сон Хынмин.

Форма

После удачной поездки в Лондон «РБ» ждало испытание «Шальке», «Байером» и «Вольфсбургом». Команда Нагельсманна не уступила ни разу, обыграла «рудокопов», но набрала лишь пять очков. Теперь именно столько «Лейпциг» уступает лидирующей «Баварии».

У «шпор» все еще хуже: с матча против «Ред Булла» началась безвыигрышная серия Моуринью. Жозе уступил «Челси», «Норвичу» и «Вулверхэмптону», а еще сгонял вничью с «Бёрнли». Последняя победа «Тоттенхэма» случилась аж 16 февраля.

Тимо Вернер, «Тоттенхэм» – «Лейпциг»Imago

Лицом к лицу

«Тоттенхэм» проиграл лишь один из шести последних выездов в Германию в рамках ЛЧ (три победы и две ничьи). Правда, единственное поражение случилось в этом сезоне.

«Тоттенхэм» вылетал восемь раз (из 10), когда проигрывал первый матч плей-офф ЛЧ.

«Шпоры» проиграли все три матча немецким командам в этой ЛЧ.

Моуринью проиграл семь из девяти матчей ЛЧ в Германии.

В первом матче Нагельсманн стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ (32 года и 211 дней). Предыдущее достижение числилось за экс-коучем «Монако» Дидье Дешамом (35 лет и 147 дней).

Ориентировочные составы

«РБ Лейпциг»

«Тоттенхэм»

Ставки и прогнозы

Победа «РБ Лейпциг»: 1,56

Ничья: 4,65

Победа «Тоттенхэма»: 5,90

Последние результаты и куча травм повлияли на дикий коэффициент на победу действующего финалиста Лиги чемпионов. «Шпоры» прижаты к стене, и «Лейпцигу» осталось лишь спустить курок. Но это и шанс Моуринью: Особенный круто настраивает парней на решающие матчи и умеет спасаться в безвыходной ситуации. А сейчас именно тот момент, когда старому-доброму Жозе пора вернуться: поражение в первом матче, травмы лидеров, продажа Эриксена и темная серия в АПЛ.

Это буквально решающий матч сезона для «Тоттенхэма» – повод рискнуть и поверить в магию Жозе.

Где смотреть

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ» (начало в 22:50 по Москве). Если у вас нет ящика, то заскакивайте на онлайн-трансляцию Eurosport.ru.

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Кто пройдет в четвертьфинал? Опрос 327 голосов «Лейпциг», без вопросов Моуринью сделает чудо

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