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Catalunya Radio: УЕФА может приостановить ЛЧ и ЛЕ с четвертьфинала

Catalunya Radio: УЕФА может приостановить ЛЧ и ЛЕ с четвертьфинала
Eurosport

1 час назад

Футбольные чиновники готовы пойти на крайние меры ради обеспечения безопасности.

УЕФА рассматривает возможность приостановки розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса.

Информацию сообщает The Sun со ссылкой на Catalunya Radio. Предположительно еврокубки будут приостановлены с четверьфинальной стадии, которая запланирована на апрель.

  • Три ответных матча 1/8 финала ЛЧ пройдут при пустых трибунах: без болельщиков сыграют «Барселона» и «Наполи», «ПСЖ» и «Боруссия», «Валенсия» и «Аталанта».
  • В 1/8 ЛЕ на пустых стадионах проведут матчи «Вулверхэмптон» и «Олимпиакос», «Хетафе» и «Интер», «Севилья» и «Рома».

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