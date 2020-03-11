Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова разозлился на журналиста, который задал ему вопрос про коронавирус.

– Вы не боитесь, что ваши игроки рискуют заразиться?

– Вы из Мадрида?

– Я из Аргентины, но живу в Мадриде.

– Окей. И вы беспокоитесь о сложившейся ситуации?

– Я не буду играть в футбол сегодня вечером.

– Но это нельзя назвать чрезвычайной ситуацией. Футбол – это всего лишь игра. Мы – это не общество, а всего лишь его часть. Мы все должны быть в равной степени взволнованы. И это именно та вещь, которая мне не нравится. Вы сидите здесь и задаете мне этот вопрос. Но вы прилетели из Мадрида, чтобы задать этот вопрос. Почему вы не остались в Испании?

В Мадриде закрывают школы и университеты, и вы, очевидно, обеспокоены ситуацией. Но вы приехали сюда – значит, по-вашему, футбол стоит того, чтобы путешествовать [в такое время]? В этом наша общая проблема. Мы не можем решить ее при помощи футбола. Мы играем в футбол, это наша работа. Ваша работа – распространять информацию. И я надеюсь, вы будете выполнять ее качественнее.

В такие моменты я по-настоящему злюсь. Из-за вашего вопроса я начинаю чувствовать, что у меня есть проблема, которой нет у вас. Но мы столкнулись с общей проблемой, – заявил Клопп.

Завтра, 11 марта, «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Энфилде».

В первой игре «Ливерпуль» уступил команде Диего Симеоне со счетом 0:1.

The Telegraph: «Ливерпуль» не признают чемпионом, если в АПЛ отменят сезон из-за коронавируса

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