Голы: Гамейро 21', 51', Торрес 67' – Иличич 3' (П), 43' (П), 71', 82'

Что нужно знать: пожар, феерия, водопад голов. Этот матч точнее не описать.

«Валенсия» и «Аталанта» из-за коронавируса остались без зрителей, но выдали шоу, которое точно разило энергией и через стены стадиона. Дело в том, что запрет на посещение не устроил фанов «летучих мышей», и они в огромном количестве собрались вблизи «Местальи».

В обратную сторону процесс тоже работал. Вряд ли футболисты слышали заряды и чанты из-за чаши стадиона, но импровизированную поддержку игроки все-таки чувствовали – работники «Местальи» заменили фанов аудиокричалками. «Валенсии», впрочем, это не особо помогло.

«Аталанта» уже на третьей минуте словила буст в виде пенальти. «Валенсия» почти сразу пришла в себя и забила в ответ, но только для того, чтобы Муктар Диакаби под конец тайма привез второй пенальти, который успешно реализовал Йосип Иличич.

Второй тайм «Валенсия» начала с давления, и Кевин Гамейро бабахнул дубль, но потом Йосип Иличич включился еще и еще, так что красивейший мяч Торреса в случайной контратаке оказался для хозяев лишь слабым утешением.

Что нужно увидеть: триумф Йосипа Иличича.

Лучшую банку матча от Феррана Торреса тоже зацените.

Цифры матча: 32 года и 41 день. Именно столько лет Йосипу Иличичу, теперь он – самый старый автор хет-трика в ЛЧ. И покера, само собой, тоже.

14. В 2020-м голу Йосип Иличич положил уже 14 банок. Больше из представителей топ-5 чемпионатов нет ни у кого.

4. Всего в четвертый раз в истории в плей-офф ЛЧ случился покер – до Йосипа Иличича подобным отличались Лео Месси, Роберт Левандовский и Марио Гомес.

1. «Аталанта» – первый дебютант ЛЧ с сезона-2016/17, который сразу добрался до четвертьфинальной стадии. Тогда таким же путем прошел «Лестер».

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Голы: Забитцер 10', 21', Форсберг 87'

Что нужно знать: «РБ Лейпциг» еще в первом матче показал, насколько он мощнее оппонента по 1/8 финала, но нелепым случайностям не решил вопросы еще в первой игре. Баланс сил и здравого смысла во Вселенной вернулся уже в первые 20 минут матча «Ред Булл Арене». Марсель Забитцер при помощи Тимо Вернера и Анхелиньо крайне спокойно похоронил надежды Жозе Моуринью на успех.

Самое важное во втором тайме – страшная травма Норди Мукьеле. Французский защитник в одном из эпизодов получил мячом в голову, потерял координацию и судя по снимкам с матча сломал ногу. Если все действительно так, то уже в следующем круге Юлиану Нагельсманну опять предстоит найти интересное решение для этой задачи, но об этом потом. Пока что, «РБ Лейпциг» празднует первый выход в четвертьфинал в истории.

Что нужно увидеть: то, что случилось с Норди Мукьеле. Если особо впечатлительны, то лучше не надо.

Ну, и гол Эмиля Форсберга спустя 27 секунд после выхода на замену.

Цифры матча: 27. Столько секунд потребовалось Эмилю Форсбергу, чтобы закинуть мяч после выхода на замену. Это третий по скорости гол с лавки в истории ЛЧ.

6. Жозе Моуринью не побеждает с «Тоттенхэмом» уже 6 матчей подряд. Это самая длинная из его неудачных серий за 935 матчей.

53. «РБ Лейпциг» стал 53-м клубом, достигавшим 1/4 финала ЛЧ. 52-м за минуту до этого стала «Аталанта».

2014. Последний раз, когда Жозе Моуринью проходил со своим клубом дальше в плей-офф ЛЧ, был в апреле 2014-го. «РБ Лейпциг» тогда играл в третьем немецком дивизионе.

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