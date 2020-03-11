«РБ Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:0.

Счет в игре уже на 10-й минуте ударом из-за пределов штрафной открыл страйкер хозяев Марсель Забитцер.

Затем Забитцер оформил дубль с передачи Анхелиньо и закрыл вопросы о победителе пары.

Второй тайм оказался омрачен серьезной травмой защитника «Лейпцига» Норди Мукьеле – судя по фото, бедняга поломал ногу.

Под занавес встречи «Тоттенхэм» пропустил еще один мяч – отличился вышедший на замену Эмиль Форсберг. Жозе Моуринью мог разве что развести руками.

В первом матче, который прошел к Лондоне, «Лейпциг» одержал победу со счетом 1:0.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (0:2).

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