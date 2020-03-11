5 голов в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов – небанальная статистика даже для Месси и Роналду: первый подобным образом горячился лишь в сезоне 2011/12 «Байером» (6 голов, пента-трик в домашней игре), Роналду так вообще игнорировал первый раунд плей-офф такой реализацией.

А вот 32-летний Йосип Иличич в миг ворвался в элитную касту, где с ним соседствуют два неземных существа. Помимо прочего он стал первым игроком, отгрузившим покер в гостевом матче. А еще, Иличич – самый возрастной игрок, оформивший четыре гола за игру в ЛЧ. История – бомба. Для нее нужно было всего лишь сменить 4 местных клуба, а также 10 лет попылить в середняках Серии А.

Мог рвануть за деньгами в «Зенит» или «Динамо» Киев, но выбрал карьеру

В 2010 году Иличич подписал контракт с одним из лучших словенских клубов – «Марибором», но меньше, чем через два месяца слинял в Италию в «Палермо». Как оказалось позже, побег 22-летнего футболиста принес ему профит уже в первом сезоне: словенец заработал 15 очков (8+7) по системе «гол+пас» в дебютном чемпионате, а в Кубке Италии дерзкое «Палермо» запрыгнуло аж в финал. Там клуб ждал слив «Интеру» (1:3), но о звездах той команды узнали быстро: Сальваторе Сиригу, Хавьер Пасторе и Абель Эрнандес успели пошуметь в Европе в предыдущее десятилетие именно благодаря бусту в «Палермо».

Йосип ИличичGetty Images

После удачного сезона, к Йосипу стали присматриваться клубы разных рангов и интересов. Через год игрока уже ждали команды уровня топ-5-7 Италии и пару зарубежных команд, но цели покинуть команду у словенца не было – единственной на то причиной мог стать вылет «Палермо» в Серию B.

По итогам сезона 2012/13 именно эта учесть и постигла черно-розовых, а Иличич определился с новым выбором – им стала «Фиорентина». Хотя на протяжении последнего месяца к Йосипу поступали предложения и от миланских, тогда еще, грандов, и от СНГ-команд. В частности, к Иличичу подкатывали «Зенит» и киевское «Динамо», киевляне и вовсе предлагали максимально комфортные условия для Йосипа, но тот не отклонился от цели спасти «Палермо». Летом идея с переходом в клуб из СНГ схлопнулась окончательно.

Словил тяжелейшую болезнь, боялся закончить, как бывший партнер по «Фиорентине» Астори

Во Флоренции Иличич раскрыться до конца также не сумел: за первый сезон у него всего 5 голов в 28 матчах, во второй кампании он стал лучшим бомбардиром команды с девятью забитыми мячами – слишком скромная статистика для игрока, который по всем показателям уже обязан был выходить на пик. «Фиалки» так и не смогли вытащить из него весь потенциал, который хранился в Йосипе еще с игр за клуб из второго дивизиона Словении.

Йосип ИличичGetty Images

В 2017-м Иличич променял Флоренцию на Бергамо, хотя годом ранее мог и вовсе уехать в Германию или Англию: им интересовались дортмундская «Боруссия» и чемпионский «Лестер». Но правильность выбора команды быстро подтвердилась успешными результатами Иличича в первом сезоне в новом клубе: 11+8 в дебютной кампании, которое позволило ему провести успешные переговоры с «Интером» – миланцы вернулись к кандидатуре Йосипа спустя 6 лет и уже практически забрали футболиста за небольшие 15 млн, но бергамаски уперлись и дали задний ход.

Возможно, словенец и начал бы показывать свой характер на старте нового сезона, если бы еще в июле он не подхватил тяжелейшую инфекцию с воспалением лимфоузлов – игрок тут же слег в больницу и на два месяца будто выпал из жизни.



Страшнейшим кошмаром для Иличича стала возможная смерть во сне, из-за которой в марте того же года «фиалки» лишились своего капитана Давиде Астори. Астори и Иличич пересеклись в «Фиорентине», где два сезона отыграли на одном поле в одной команде.

«Я долго не мог забыть о том, что случилось с Давиде Астори. Я не мог спать из-за этих мыслей и очень боялся такого же исхода. Я думал: «А что если не проснусь утром? Если не увижу семью?». Было время, когда я боялся ложиться в кровать. Для некоторых подобное заканчивается комой, у меня инфекция осталась в лимфоузлах, у других – распространилась по организму.



Жизнь коротка, я стал сильнее ментально, больше я не злюсь по пустякам. В один момент я мечтал лишь о возвращении к нормальной жизни, не думая о футболе. Но мне удалось все преодолеть», – процитировал его Corriere dello Sport.

Перед стартом сезона имел две мечты в ЛЧ, одну уже исполнил

Текущий сезон для 32-летнего Иличича – лучший в его карьере: в 28 матчах он уже вколотил 20 голов и останавливаться не собирается. Ответный матч с «Валенсией» - тому явное подтверждение. До начала Лиги чемпионов, словенец рассказал о своих мечтах: первая – забить в ЛЧ, вторая – забить в финале турнира. С дебютным голом ему пришлось подождать аж до первого матча плей-офф, с забитым мячом в финале...Мечта, скорее всего, останется мечтой.

ИличичGetty Images

А в общем и целом, история «Аталанты»-2019/20 в ЛЧ во многом переплетается с историей карьеры Иличича: тяжелый старт, прыжок веры под закат группового этапа/карьеры, удивительный ренессанс в самый ответственный момент.

Теперь как клуб, так и самого словенца ждут подвиги в 1/4 ЛЧ. Успехи «Лестера», «Монако», «Ромы» и «Аякса» лишь подначивают бергамасков рвать этот турнир и отрываться в каждом матче, как в последнем. Иначе когда еще у Иличича будет возможность забить в финале ЛЧ?

«Валенсия» – «Аталанта» – 3:4