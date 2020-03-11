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Моуринью назвал вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов хорошим событием

Моуринью назвал вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов хорошим событием
Eurosport

26 мин. назад

Для Жозе это слишком.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов от немецкого «Лейпцига».

«Думаю, это даже хорошо. Сложные моменты помогут нам лучше подготовиться в будущем.

Сейчас было тяжело забить – они открыли счет после пары наших ошибок, и все стало совсем сложно. Физическая готовность «Лейпцига» – потрясающая, их защитники выигрывали единоборства, замедляли встречу. Они очень быстры в нападении, делали нам больно все время и заслужили пройти дальше.

Если критически подходить к игрокам «Тоттенхэму», то я лучше оставлю это внутри команды. Они делали все, что могли.

Мы совершали ошибки – ошибки, которые анализировали после прошлых матчей. Никогда не виню футболистов за какие-то трудности. Мне трудно с парнями, которые не показывают потенциал, а не с теми, кто чем-то ограничен. Я с командой», – цитирует британская версия Eurosport послематчевое флэш-интервью Моуринью телеканалу BT Sport.

  • «Тоттенхэм» уступил «РБ» в ответном матче со счетом 0:3 и с общим счетом 0:4 вылетел из Лиги чемпионов.
  • Моуринью не побеждает в плей-офф ЛЧ с апреля 2014-го и имеет восьмиматчевую безвыигрышную серию в нокаут-стадиях главного еврокубка.

Иличич сделал покер и вынес «Валенсию», «РБ Лейпциг» избил Жозе и «Тоттенхэм». Итоги вторника в ЛЧ

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