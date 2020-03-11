Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов от немецкого «Лейпцига».

«Думаю, это даже хорошо. Сложные моменты помогут нам лучше подготовиться в будущем.

Сейчас было тяжело забить – они открыли счет после пары наших ошибок, и все стало совсем сложно. Физическая готовность «Лейпцига» – потрясающая, их защитники выигрывали единоборства, замедляли встречу. Они очень быстры в нападении, делали нам больно все время и заслужили пройти дальше.

Если критически подходить к игрокам «Тоттенхэму», то я лучше оставлю это внутри команды. Они делали все, что могли.

Мы совершали ошибки – ошибки, которые анализировали после прошлых матчей. Никогда не виню футболистов за какие-то трудности. Мне трудно с парнями, которые не показывают потенциал, а не с теми, кто чем-то ограничен. Я с командой», – цитирует британская версия Eurosport послематчевое флэш-интервью Моуринью телеканалу BT Sport.

«Тоттенхэм» уступил «РБ» в ответном матче со счетом 0:3 и с общим счетом 0:4 вылетел из Лиги чемпионов.

Моуринью не побеждает в плей-офф ЛЧ с апреля 2014-го и имеет восьмиматчевую безвыигрышную серию в нокаут-стадиях главного еврокубка.

Иличич сделал покер и вынес «Валенсию», «РБ Лейпциг» избил Жозе и «Тоттенхэм». Итоги вторника в ЛЧ

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