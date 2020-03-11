Последний провальный сезон Клоппа. «Боруссия» была на последнем месте в Бундеслиге

Пару лет назад в Германии выпустили топовую документалку «Быть Марио Гётце»: легко догадаться, что все четыре серии посвящены человеку, который принес бундестим золото в Бразилии. Одним из самых драматичных эпизодов фильма стал момент, когда Марио прощался с Дортмундом. Юрген Клопп рассказывал, что узнал о трансфере Гётце в «Мюнхен» сразу после триумфального четвертьфинала ЛЧ-2012/13 против «Малаги»: «Мы с женой собирались в театр или что-то типа того, она собралась, оделась и такая: «Ну что, когда выходим?» А я ответил: «Извини, но я никуда не пойду, у меня Гётце ушел в «Баварию».

Юрген провел тот вечер под одеялом – он очень четко ощутил болезненный момент, когда «Боруссии» цинично продемонстрировали ее потолок. Да, перед этим «Дортмунд» взял две салатницы подряд, но все (в том числе сам Клопп) понимали: «Бавария» богаче, могущественнее и влиятельнее, поэтому править на дистанции будет именно она. А если что-то внезапно пойдет не так, мюнхенцы просто заберут любую звезду лиги, как и произошло с Гётце.

Юрген Клопп, Марио ГётцеImago

В мае 2013-го Клопп играл финал ЛЧ против «Баварии» не только ради трофея, но и ради того, чтобы доказать: «Боруссия» ничем не хуже самой жирующей команды Германии. Тот матч получился нервным, шаткие 1:1 держались до 89-й минуты, а потом вечный лузер Арьен Роббен убежал и проткнул Романа Вайденфеллера. Мечта «Дортмунда» скончалась – было ясно, что забраться так же высоко уже вряд ли получится. Тем более что сразу после игры факс в клубном офисе перегревался из-за обращений богачей – казалось, «Боруссию» растаскают на молекулы.

Та команда держалась только на Клоппе: он лично общался с каждым игроком, убеждал никуда не уходить и объяснял, ради чего нужно вкалывать дальше. В сезоне-2013/14 «Дортмунд» еще оставался второй немецкой силой, но «Бавария» уже заметно оторвалась. Гвардиола опередил Клоппа на 19 очков, растерзал в финале Кубка (2:0) и прошел на стадию дальше в Лиге чемпионов (полуфинал против четвертьфинала). Юргену остался только Суперкубок – игрушечный трофей, который вообще не радует амбициозных тренеров.

После того сезона Клопп окончательно убедился, что допрыгнуть до салатницы нереально, а финалов ЛЧ больше не будет. Он пообщался с руководством «Боруссии», намекнув об уходе, но Юргена убедили остаться. Контракт действовал еще четыре года (аж до 2018-го), поэтому коуч выдохнул и приготовился цеплять «Баварию». Для начала Клопп размазал Пепа в Суперкубке, а потом должен был придушить Гвардиолу еще и в Бундеслиге. Но что-то пошло не так. Вернее, не так пошло абсолютно все.

Первые же семь туров стали катастрофой. «Боруссия» шла на третьем месте по пропущенным (12 банок), чаще всех в стране лупила по воротам (127 выстрелов, но всего девять голов) и отстала от «Баварии» на 10 очков – гонка закончилась в начале октября. Никого не покидало ощущение, что дно уже рядом и пора отталкиваться, но «Дортмунд» затянуло в кризис еще глубже.

Юрген Клопп («Боруссия» Д) предельно сосредоточенImago

К зиме «Боруссия» шлепнулась на единоличное последнее место в Бундеслиге, а Клопп на полном серьезе говорил, что ближайший матч с «Хоффенхаймом» – самый важный в сезоне. «Желто-черные» выиграли (разумеется, с огромным трудом – 1:0) и приподнялись над зоной вылета, но сезон было уже не спасти. «У нас есть 28 игроков, и это 28 причин таких результатов», – сурово чеканил Клопп. При этом он не снимал ответственности и с себя – сложно вспомнить, когда еще Юрген был настолько мрачным.

Зимой и весной тренер все же вырулил на плюс-минус приличные позиции. «Боруссия» отгрызла седьмое еврокубковое место и запрыгнула в финал Кубка (там уступила «Вольфсбургу»), но 15 апреля 2015 года Юрген Клопп объявил, что покинет клуб летом. Боссы «желто-черных» согласились разорвать контракт, поэтому все прошло гладко. Красивое прощание «Дортмунда» с Клоппом до сих пор лежит на клубном канале – овации для одного из лучших коучей в истории клуба длились почти восемь минут.

Сейчас, спустя пять лет, тот крах Юргена выглядит случайным и относительным. Во-первых, перед сезоном он потерял Роберта Левандовского – на его место взяли Чиро Иммобиле, но тот умеет забивать строго в Италии. Во-вторых, Клоппа накрыла пандемия травм: ломались все, от Ройса до Мхитаряна. В-третьих, в команде предсказуемо забили на Бундеслигу (что там ловить при живой «Баварии»?) и сосредоточились на ЛЧ. Тактика оказалась спорной: удалось уверенно выскочить из группы, но «Ювентус» Аллегри оба раза распял «Дортмунд» – после вылета в 1/8 финала Клопп твердо решил уйти. Кроме того, «Боруссии» фатально не везло в Бундеслиге. Если верить сайту Understat, «желто-черные» недобрали по xG целых 12 очков. При идеальном раскладе Юрген мог стать третьим, а не седьмым – тогда его провал бы вообще никто не обсуждал.

Но и в 2015-м было ясно, что проблема «Дортмунда» совершенно не в тренере. Неудивительно, что осенью того же года боссов «Ливерпуля» вообще не смутили последние результаты Клоппа: никто не сомневался, что немец – идеальный коуч для Мерсисайда. Так и получилось. Уже в первом сезоне он мегазрелищно высадил «Боруссию» и пробился в финал Лиги Европы, затем добыл для «Энфилда» Кубок чемпионов, а через пару недель впервые в истории сделает «Ливерпуль» чемпионом АПЛ. Неплохо для тренера, который еще недавно искренне парился из-за матча с «Хоффенхаймом».

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